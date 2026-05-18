Рябков: Москва с иронией относится к игнорированию Западом испытания «Сармата»

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал реакцию Запада на успешные испытания новейшего ракетного комплекса «Сармат», способного нести ядерные боеголовки и преодолевать все существующие и перспективные системы ПРО. Замглавы МИД РФ отметил, что на деле почти никакой реакции западных официальных лиц на это событие не последовало.

По словам Рябкова, Москва и не ожидала иной реакции. Наши западные оппоненты предпочитают не замечать испытания того или иного перспективного оружия, разработанного российским военно-промышленным комплексом.

Заместитель главы российского дипломатического ведомства считает, что такая реакция западных политиков и специалистов в области вооружений связана с тем, что они не желают делать рекламу российским передовым оружейным системам. Впрочем, они в таковой рекламе и не нуждаются, констатировал Рябков.

Мы понимаем, что для них каждое событие такого рода — это повод демонстрировать квазибезразличие. Мы с иронией воспринимаем это, поскольку не хуже, а лучше других понимаем, что означает постановка на вооружение этой системы.

По словам дипломата, Москва уведомила заранее несколько стран об испытательном пуске новейшей межконтинентальной ракеты «Сармат», что является нормальной практикой в таких случаях. Россия не стремится расшатывать международную стратегическую стабильность, но четко демонстрирует некоторым особо горячим головам на Западе, что наша страна готова защищать свои интересы и обеспечивать безопасность государства всеми имеющимися средствами.

Замглавы российского МИД отметил, что на Западе предпочитают играть с концепциями всякого рода «зонтиков», навроде затеянной президентом США Трампом к созданию системы ПРО «Золотой купол». Рябков с иронией назвал эти концепции «шербургскими зонтиками», которые отличаются даже от черных и цветных зонтиков Оле Лукойе.