Россия не намерена расшатывать стратегическую стабильность, заявил Рябков

Сергей Рябков
Сергей Рябков.
Источник изображения: © Фото : МИД России

Рябков: РФ не будет предпринимать шаги, способные расшатать стратстабильность

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия не намерена предпринимать никаких шагов, которые могут расшатать стратегическую стабильность, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, говоря о прошедших испытаниях комплекса "Сармат".

Во вторник командующий российских войск стратегического назначения Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном испытательном пуске новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

"Ранее практиковалось, в этом нет ничего необычного, когда мероприятия, связанные с появлением в арсенале систем стратегической дальности, не постфактум анонсировались, а предварялись определенными обменами информацией. Я не уполномочен подробности этого раскрывать, но могу сказать, что во всех подобных ситуациях Москва движима, среди прочего, осознанием и пониманием того, что мы не должны расшатывать стратегическую стабильность", - сказал Рябков, отвечая на вопрос РИА Новости.

