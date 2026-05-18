Военное обозрение

Британия натаскивает лётчиков армейской авиации ВСУ на базе Airbus Helicopters

Источник изображения: topwar.ru

Группы пилотов армейской авиации вооружённых сил Украины в настоящее время проходят интенсивную подготовку по стандартам НАТО в Великобритании. Обучение проводится в рамках многонациональной программы Interstorm, заявлено в генеральном штабе ВСУ и министерстве обороны Великобритании.

Натаскивание украинских лётчиков армейской авиации осуществляется на одной из военных баз Королевских ВВС (RAF) в центральной Англии. Курс включает базовую лётную подготовку, повышение квалификации и, в частности, обучение украинских пилотов в качестве инструкторов вертолётной авиации. Это первый подобный (именно вертолётный) проект со стороны Британии в отношении Украины.

Британские источники:

Базовая подготовка позволяет украинским лётчикам быстро освоить современные ударные вертолёты западного производства. После завершения курса в Великобритании пилоты смогут эффективно эксплуатировать и обучать других военнослужащих на новой технике, что критически важно для усиления возможностей армейской авиации ВСУ.

Программа Interstorm охватывает как лётчиков истребительной, так и вертолётной авиации и реализуется в сотрудничестве с другими странами НАТО. К настоящему времени в рамках операции уже прошли подготовку более 200 украинских лётчиков. Обучение включает английский язык, тактику, полёты на малых высотах, работу в условиях радиоэлектронного противодействия и другие навыки, необходимые в современных боевых условиях.


Из опубликованного ролика ясно, что процесс подготовки идёт на объекте Airbus. Основной объект Airbus Helicopters в Великобритании расположен по адресу: аэропорт Оксфорд, Кидлингтон OX5 1QZ.

Ранее в Британии стали утверждать, что на своей территории украинских военных якобы больше не готовят. Очередная ложь.

