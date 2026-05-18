ВСУ начали использовать мины-лягушки. Ранее Зеленский передумал их запрещать

ВСУ начали устанавливать мины-лягушки с помощью дронов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали применять на добропольском направлении мины-лягушки — они дистанционно сбрасываются с беспилотников. Об этом сообщил военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки войск «Центр» с позывным Краб.

Как отмечает командир минометного расчета 61-й гвардейской бригады, круглые устройства обличены в темный корпус. Сбрасывают их с тяжелых дронов типа «Баба-яга».

«По мощности не хуже магнитной мины», — предупредил военнослужащий. Подобные боеприпасы могут серьезно повредить технику и нанести тяжелые ранения личному составу, сказал Краб.

Боец отметил, что российские военные периодически находят эти мины на маршрутах движения. Он рассказал, что однажды по дороге насчитал 12 таких мин.

«Лягушки» стали наследием Третьего рейха

Впервые выпрыгивающие мины появились в арсенале немецкой армии в 1935 году под индексом SMi-35 (Springmine, «Шпрингмина»). Контейнер с гранатой устанавливался в землю, и при появлении солдата противника мина выстреливала на высоту около одного метра и взрывалась. Из-за такого способа подрыва площадь поражения многократно возрастала в сравнении с традиционными боеприпасами — шрапнель поражала все живое в радиусе до ста метров.

Позже аналогичные мины были разработаны в нескольких странах. Так, в США был принят на вооружение боеприпас М16 АРМ, а в СССР — семейство мин ОЗМ (осколочная заградительная мина). Самой массово произведенной стала мина ОЗМ-72, поступившая в Советскую армию в 1973 году.

В 1996 году был принят Оттавский договор, запрещающий использование противопехотных мин. Под документом подписались 122 страны, включая Украину, однако США, Россия, Китай, Индия и Пакистан к соглашению не присоединились. В июне 2025-го президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о приостановке членства страны в договоре.

ВСУ освоили самодельные мины

Командир подразделения беспилотных систем морской пехоты, действующего в интересах группировки войск «Центр», с позывным Хищник рассказал, как ВСУ применяют самодельные мины. По его словам, украинские военные маскируют самодельные мины под растительность. «Выдвигаясь к позициям, вдоль дороги обнаружили самодельные мины-"цветы". Они представляют собой металлический заостренный конус, внутри которого находится взрывчатое вещество», — сказал он.

В свою очередь, военнослужащий с позывным Артист раскрыл, что в Ильиновке в Донецкой Народной Республике (ДНР) ВСУ использовали мины, похожие на электронные сигареты. «Сослуживец столкнулся с заминированным устройством, замаскированным под электронный гаджет — при контакте произошел взрыв», — рассказал боец.

Также у противника появились умные мины. Например, стало известно, что ВСУ начали применять в зоне специальной военной операции мины на радиовзрывателях с эффектом Доплера. На боеприпас устанавливаются излучатели радиоволн. При появлении и передвижении любого объекта изменяется радиофон, на это срабатывает датчик, который приводит к детонации мины.