Гарантированное возмездие. Какой российской ракеты боятся на Западе

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Ракетные войска стратегического назначения провели очередной успешный испытательный пуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат". Об этом президенту на днях доложил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. По планам Минобороны, первый полк, полностью перевооруженный на эти МБР, должен заступить на боевое дежурство до конца текущего года. О том, что известно о системе "Сармат", — в материале РИА Новости.

Пятнадцать лет

РС-28 "Сармат" (по классификации НАТО — SS-X-30) — стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной МБР. Создан для замены устаревших советских Р-36М2 "Воевода". Станет ключевым элементом ядерной триады России, главная ударная сила которой — МБР шахтного и мобильного базирования. "Сармат" должен обеспечить гарантированный ответ в случае ядерной агрессии противника.

Опытно-конструкторские работы по проекту стартовали в 2011-м. В декабре 2013-го СМИ впервые упомянули об этом со ссылкой на командующего РВСН. Огневые испытания жидкостных двигателей первой ступени МБР завершились в 2016-м. К бросковым испытаниям приступили в 2017-м. Успешный пуск с космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке провели 20 апреля 2022-го, а в ноябре того же года ракета пошла в серию. С 1 сентября 2023-го МБР находится на опытно-боевом дежурстве.

По информации Минобороны, "Сармат" уже поступил на вооружение 62-й Ужурской ракетной дивизии в Красноярском крае и 13-й ракетной дивизии в Оренбургской области. К концу года полк с этими МБР должен быть приведен в полную боевую готовность. А предшественника "Сармата" — ракету Р-36М2 — снимут с дежурства.

По низкой орбите

По тактико-техническим характеристикам РС-28 на голову выше всего, что есть на вооружении других стран с действующими ракетно-ядерными программами. МБР несет 12 боевых блоков мощностью 750 килотонн каждый. Один "Сармат" по разрушительной мощи в 600 раз превосходит атомную бомбу "Малыш", сброшенную американцами на Хиросиму. При этом габариты — как у "Воеводы". Это позволит РВСН ограничиться минимальной доработкой шахт и быстро перевооружиться.

Дальность по баллистической траектории — около 18 тысяч километров. МБР способна поразить любой город или военный объект на территории вероятного противника. Однако ракета может идти к цели и по суборбитальной траектории — тогда дальность увеличивается до 35 тысяч километров. В "Сармате" заложен принцип частично-орбитальной бомбардировки: ракета летит не по заранее прогнозируемой баллистической дуге, а по низкой околоземной орбите и способна ударить с самого неожиданного для противоракетной обороны противника направления. Например, через Южный полюс.

Устойчивость к существующим и перспективным системам ПРО обеспечивает комплект ложных целей, неотличимых на радарах от боевых блоков. У противника просто не хватит времени, чтобы понять, где угроза, а где "обманка". Кроме того, сами боевые блоки после отделения входят в атмосферу по сложным траекториям, активно маневрируя, чтобы сбить с толку перехватчики. Считается, что уничтожить их практически невозможно.

По сути, единственная уязвимость "Сармата" — шахтные пусковые установки, чьи координаты известны. Их планируют прикрыть комплексом активной защиты "Мозырь", к разработке которого приступили еще в СССР. КАЗ предназначен для уничтожения крылатых ракет и боевых блоков МБР на сверхближней дистанции. Это последний рубеж противоракетной обороны.

"Мозырь" представляет собой пакет из примерно сотни неподвижных артиллерийских стволов, расположенных кольцом вокруг шахты и формирующих над ней облако из металлических стрел и шариков диаметром около 30 миллиметров, которые поражают цель на высоте нескольких километров. Комплекс также располагает радиолокационными средствами обнаружения и наведения.

Стратегические козыри

В разговоре с Каракаевым Владимир Путин упомянул и другие перспективные проекты российской оборонки, призванные усилить стратегический потенциал государства. Президент уточнил, что Россия вплотную занялась развитием сил ядерного сдерживания после выхода США из договора по противоракетной обороне в 2002-м. И добавил, что новейшие системы вооружения гарантируют преодоление действующих и перспективных систем ПРО.

Помимо "Сармата", есть крылатые ракеты "Буревестник" и подводные дроны-торпеды "Посейдон", разработка которых находится на завершающей стадии. Ключевая особенность "Буревестника" — компактная ядерная энергетическая установка, обеспечивающая фактически неограниченную дальность полета. В ходе испытаний в октябре прошлого года ракета провела в воздухе около 15 часов, пролетев порядка 14 тысяч километров. Это ноу-хау тоже позволяет атаковать противника с неожиданного направления.

"Посейдон" — автономный подводный дрон‑торпеда с ядерной энергетической установкой, стратегическое оружие для доставки термоядерного боезаряда мощностью до десяти мегатонн к берегам противника. Подрыв у побережья вызовет мощное искусственное цунами и сильное радиационное заражение местности. "Посейдон" позиционируется как элемент противоборства системам ПРО и "оружие Судного дня", гарантируя ответный удар, даже если остальные силы ядерного сдерживания страны будут уничтожены. Малошумный, идет к цели на глубине до тысячи метров — средства противолодочной обороны не обнаружат.

Президент также упомянул активно применяемые на СВО аэробаллистические гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые в настоящий момент проходят первую программу модернизации. Боевая эксплуатация комплекса выявила ряд недостатков. Ракеты дорабатывают для повышения точности в неядерном исполнении.

Кроме того, глава государства напомнил, что ВПК интенсивно строит баллистические ракеты средней дальности "Орешник" с радиусом поражения до 5,5 тысячи километров. Путин подчеркнул, что они могут нести ядерные боеголовки. Очевидный и доходчивый намек тем европейским политикам, которые все чаще говорят о неизбежности войны с Россией.