Гендиректор Mercedes захотел уйти в военное производство

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters
Глава Mercedes-Benz Каллениус заявил, что может уйти в оборонное производство

Компания Mercedes-Benz может расширить свою деятельность до производства продукции оборонного назначения. Сделать это могут, если решение станет «экономически целесообразным», заявил председатель совета директоров автопроизводителя Ола Каллениус, его слова приводит The Wall Street Journal (WSJ).

По его мнению, мир сейчас становится все более непредсказуемым местом, поэтому его фирма может сыграть на том, чтобы Европа могла увеличить свой оборонный потенциал. «Если мы сможем сыграть положительную роль в этом, мы готовы на это», — сказал глава Mercedes-Benz.

Как отмечает он, возможные операции в оборонном секторе будут составлять незначительную долю бизнеса. В приоритете компании будет автопроизводство, но при экономическом росте данное направление может стать растущей нишей, добавил Каллениус.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Украина и Германия договорились о запуске производства дальнобойных дронов. До этого Писториус внезапно прибыл в Киев, не объявив заранее о своем визите.

