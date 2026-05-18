Великобритания купит 72 САУ из-за Украины

Великобритания купит 72 установки RCH 155 для замены переданных Украине AS90

Великобритания купит 72 самоходные артиллерийские установки (САУ) RCH 155 (Remote Controlled Howitzer), которыми заменит переданные Киеву самоходные гаубицы. Об этом пишет Breaking Defense.

RCH 155 будут поставлять в рамках контракта на сумму около миллиарда фунтов стерлингов (1,35 миллиарда долларов). Первые установки планируют получить в 2028 году. Отмечается, что заказ откладывали из-за задержек в составлении плана оборонных инвестиций, который определит приоритеты Лондона в области вооружений на ближайшее десятилетие. Артиллерийскую часть RCH 155 будут собирать на заводе в Телфорде, а предприятие в Стокпорте будет выпускать шасси.

«Одобрение приобретения RCH 155 предоставит Великобритании долгосрочный артиллерийский потенциал непосредственной поддержки, которого не хватало, с тех пор как британская армия передала Украине системы AS90 в 2023 году», — говорится в сообщении.

Как пишет издание, шведские САУ Archer останутся временным решением, до тех пор пока военные не получат RCH 155. В 2023 году Швеция продала Великобритании 14 машин.

