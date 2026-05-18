Военное обозрение

Хегсет подписал меморандум, окончательно лишив Германию ракет «Томагавк»

Источник изображения: topwar.ru

Германия окончательно лишилась американских крылатых ракет «Томагавк», глава Пентагона Пит Хегсет подписал соответствующий меморандум. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

Хегсет отменил будущую переброску в Германию батальона, который должен был отвечать за размещение и пуски ракет, также документ предписывает вывести из Европы командование, отвечающее за ракеты. Кроме того, Пентагон отменил запланированную ротацию 2-й бронетанковой бригадной боевой группы 1-й кавалерийской дивизии через Польшу, Прибалтику и Румынию. Часть военнослужащих бригады, уже находящихся в Европе, отправляется обратно в США.

В Пентагоне честно заявляют, что решение о неразмещении ракет «Томагавк» в Германии напрямую связано с раздражением в отношении европейцев и особенно немцев. Европа проигнорировала просьбу США о помощи, а немецкий канцлер Мерц еще и позволил себе «неуместно пошутить».

Ранее Мерц, объясняя журналистам отказ США от размещения крылатых ракет в Германии, заявлял, что это никак не связано с его риторикой. Оказалось, что связано, Трамп ничего не забыл, оставив немцев без «Томагавков». Всё бы ничего, но у Германии нет полноценной альтернативы американским ракетам. Видимо, скоро кому-то придется ехать на поклон к президенту США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Румыния
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
