В Ливии заметили российские Т-72Б3М и белорусские БТР

В Ливии заметили модернизированные Т-72Б3М российского производства

Модернизированные танки российского производства и белорусские бронетранспортеры (БТР) заметили в арсенале ливийской армии. На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На нескольких снимках видны различные образцы техники в пустынном камуфляже. В частности, можно заметить модернизированные Т-72Б3М в современном облике. Танки получили дополнительную динамическую защиту, заводские «мангалы» для защиты от дронов и комплекс радиоэлектронной борьбы.

Также армия Ливии получила боевые машины пехоты БМП-3 с комплектом дополнительной защиты 688А-сб6-2КП. Кроме того, в североафриканской стране эксплуатируют модернизированные в Белоруссии БТР-70МБ1.

Ранее стало известно, что Вооруженным силам России отправили очередные партии модернизированных танков Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М. Машины доработали по опыту боевого применения.