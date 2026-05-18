В Ливии заметили российские Т-72Б3М и белорусские БТР

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Модернизированные танки российского производства и белорусские бронетранспортеры (БТР) заметили в арсенале ливийской армии. На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На нескольких снимках видны различные образцы техники в пустынном камуфляже. В частности, можно заметить модернизированные Т-72Б3М в современном облике. Танки получили дополнительную динамическую защиту, заводские «мангалы» для защиты от дронов и комплекс радиоэлектронной борьбы.

Также армия Ливии получила боевые машины пехоты БМП-3 с комплектом дополнительной защиты 688А-сб6-2КП. Кроме того, в североафриканской стране эксплуатируют модернизированные в Белоруссии БТР-70МБ1.

Ранее стало известно, что Вооруженным силам России отправили очередные партии модернизированных танков Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М. Машины доработали по опыту боевого применения.

  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Ливия
Россия
Продукция
БМП-3
БТР-70
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-80БВМ
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
