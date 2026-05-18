Anduril Industries поставит ВС США дешевые КР Barracuda-500M

ЦАМТО, 15 мая. Минобороны США 13 мая подписало с компанией Anduril Industries рамочное соглашение об увеличении производства ракетных комплексов наземного базирования на основе КР Barracuda-500M (SLB-500M).

Соглашение должно поддержать ускорение производства доступных по стоимости высокоточных ударных средств большой дальности для СВ США и наносить массированные удары по противнику не истощая бюджет.

По информации Anduril, заключенное с офисом заместителя министра обороны США по исследованиям и разработкам (OUSD(R&E)) соглашение предусматривает закупку и поставку в течение трех лет не менее 3000 ед. Barracuda-500M в рамках программы недорогих контейнеризированных боеприпасов наземного базирования (Ground-Launched Low-Cost Containerized Munition). Объемы производства могут быть увеличены в зависимости от потребностей Министерства обороны США.

Соглашение предусматривает требование увеличения объема производства до 1000 боеприпасов в год. Первые поставки запланированы на первую половину 2027 года. Помимо ракет, Anduril будет поставлять пусковые установки контейнерного типа. Так, на 2027 год запланирована поставка более 60 пусковых установок. Anduril рассчитывает в перспективе нарастить производство Barracuda-500 до нескольких тысяч единиц.

Как заявлено, соглашение представляет собой отход от традиционных моделей закупки боеприпасов, предусматривающих ежегодные поставки ограниченных партий вооружений. Новая схема должна поддержать быстрое крупномасштабное производство более дешевых высокоточных боеприпасов, одновременно восстанавливая и усиливая арсенал вооружений ВС США.

Входящая в линейку Barracuda-M КР Barracuda-500M разработана как ракета большой дальности, позволяющая поражать наземные и морские цели. КР несет боевую нагрузку массой 45,5 кг (100 фунтов) и обеспечивает нанесение ударов на расстоянии более 500 морских миль.

Опционально система может быть интегрирована с разработанным Anduril программным обеспечением Lattice, упрощающим процесс управления группами автономных беспилотных летательных аппаратов. По оценке компании, это позволит повысить живучесть и эффективность применения боеприпаса в условиях боевых действий.

Пусковая установка разработана на базе стандартного 20-футового контейнера ISO, вмещающего до 16 готовых к пуску ракет. Компания добавила, что операторы могут использовать Lattice или существующие системы управления огнем для выбора целей и запуска по ним SLB-500M. Ракета спроектирована таким образом, что ее можно применять независимо от 20-футового контейнера.

По заявлению компании, семейство Barracuda изначально разрабатывалось для массового производства. Около 70% компонентов ракеты являются стандартными деталями, доступными на коммерческом рынке.

На сборку одной ракеты с использованием десяти распространенных ручных инструментов требуется около 30 часов, что позволяет быстро расширять производство при необходимости.

По информации Anduril, за последний год она инвестировала более 40 млн. долл. в специализированный производственный комплекс по выпуску систем Barracuda в Южной Калифорнии. На предприятии площадью более 115 тыс. кв. футов уже началось производство нескольких вариантов боеприпаса.

Позднее производство SLB-500 и других вариантов Barracuda будет перенесено на производственный комплекс Arsenal-1 площадью 5 млн. кв. футов, который компания планирует создать в Коламбусе (шт.Огайо). Объект стоимостью около 1 млрд. долл. предназначен для поддержки производства особо крупных партий вооружения.

Anduril также заявила, что вложила значительные средства в расширение мощностей по производству твердотопливных ракетных двигателей в США. Около 75 млн. долл. частных инвестиций и 58 млн. долл. из средств, выделенных в рамках программы Defense Production Act Title III, были направлены на расширение предприятия по производству ракетных двигателей в шт.Миссисипи. Эти инвестиции должны обеспечить надежное производство стартовых ускорителей для Barracuda-500M. Компания стала третьим по величине американским поставщиком твердотопливных ракетных двигателей.