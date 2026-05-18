Войти
Lenta.ru

Российское «оружие апокалипсиса» сочли угрозой для Лондона

148
0
0
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости.

Кнутов: Российский аппарат «Посейдон» способен разрушить Лондон

Российский подводный беспилотник «Посейдон», который ранее назвали оружием апокалипсиса, представляет особую угрозу для городов в устьях крупных рек. Особенности применения аппарата описал военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru.

Он подчеркнул, что пока в мире нет аналогов российского «Посейдона». Аппарат с ядерной энергоустановкой обладает большими дальностью и скоростью. По словам Кнутова, на подходе к цели «Посейдон» способен развить скорость около 150 километров в час. Считается, что «оружие апокалипсиса» несет ядерную боеголовку мощностью до двух мегатонн.

Основная задача «Посейдона» — разрушение военно-морских баз и прибрежной инфраструктуры. Эксперт отметил, что мощный подводный взрыв порождает большую волну, которая смывает наземные объекты и пришвартованные корабли. По словам Кнутова, особую угрозу «Посейдон» представляет для Лондона, Парижа и других городов в устьях крупных рек.

Применение сразу нескольких аппаратов способно значительно повысить эффективность российского оружия. «Если взорвать две-три торпеды одновременно, возникает эффект интерференции — наложения волн друг на друга. Компьютерное моделирование доказывает, что в этом случае последствия цунами становятся катастрофическими», — подчеркнул эксперт. По его словам, подобное оружие несет «колоссальную угрозу» для США, поскольку около 80 процентов населения страны проживает в городах на побережье.

В мае президент России Владимир Путин заявил, что в стране завершают создание «Посейдона» и крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.05 01:42
  • 1
Подразделения БАРС создадут в Удмуртии для защиты жителей и заводов от БПЛА
  • 18.05 01:28
  • 1
НАТО окажет давление на европейских производителей оружия, чтобы увеличить инвестиции (Financial Times, Великобритания)
  • 18.05 01:17
  • 1
Лидер АдГ: Война на Украине представляет угрозу безопасности Германии
  • 18.05 01:03
  • 0
Комментарий к "Fighter Battle: Can Ukraine’s F-16s Defeat Russia’s Su-35 and Su-57?"
  • 17.05 21:45
  • 0
Комментарий к "Боевые самолеты России превзошли вооружение НАТО"
  • 17.05 19:59
  • 4
ОАК передала Минобороны России партию самолетов Су-57 с обновленным комплексом вооружения
  • 17.05 18:41
  • 6
В России появится собственный 90-нанометровый литограф
  • 17.05 13:01
  • 15822
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.05 04:04
  • 0
Комментарий к "ЗРК «Тор-М2» - в центре внимания западной военной прессы"
  • 17.05 02:58
  • 0
Комментарий к "Путина неверно поняли по поводу скорого завершения СВО. Вот что это значит (The Jerusalem Post, Израиль)"
  • 16.05 16:32
  • 1
Турецкий флот пополнил первый танкодесантный корабль нового поколения
  • 16.05 16:21
  • 2
Тактика применения авиационных управляемых ракет "воздух - воздух" большой дальности в ходе СВО
  • 16.05 15:53
  • 1
Боевые самолеты России превзошли вооружение НАТО
  • 16.05 15:13
  • 1
Путин рассказал об укреплении технологического суверенитета России
  • 16.05 10:53
  • 2
ОДК внедрила высокоэффективный метод получения нанокомпозитных покрытий лопаток авиадвигателей