Поставка новых британских фрегатов подорожала на 140 млн фунтов стерлингов

Программа строительства фрегатов класса "Тип-31" для Королевского военно-морского флота Великобритании столкнулась с корректировкой бюджета на 140 млн фунтов стерлингов после того, как подрядчик, Babcock International, выявил более значительные, чем ожидалось, объемы доработок и проблемы с производительностью во время строительства кораблей.

Напомним, что консорциум "Команда 31", возглавляемый компанией Babcock, выиграл тендер на поставку британскому флоту пяти многоцелевых фрегатов облегченного класса "Тип-31" в ноябре 2019 года. Эти корабли понадобились из-за задержки постройки фрегатов "Тип-26" (первый из них собирались сдать в 2020 году, но спустили на воду только в декабре 2022 года, а ввод в строй теперь ожидается в 2026 году). Главными критериями при выборе поставщика фрегатов "Тип-31" стали сроки постройки и стоимость одного корабля, которая не должна превысить 250 млн фунтов стерлингов.

Сейчас продолжается дооснащение головного фрегата класса "Тип-31" "Венчурер", спущенного на воду в июне 2025 года. Ожидается, что его передадут заказчику в конце 2026-го или в начале 2027 года.

В марте этого года спустили на воду второй корабль "Эктив", а третий "Формидэбл", заложенный в декабре 2025 года, находится на ранних этапах постройки.

Четвертый и пятый фрегаты, "Бульдог" и "Кэмпбелтаун", планируют заложить до конца 2026 года.

По словам представителей Babcock, увеличение стоимости в основном обусловлено работами над первыми двумя кораблями, где этапы оснащения и ввода в эксплуатацию потребовали больше доработок, чем планировалось изначально.

Ситуация усугубилась изменениями в проекте, внесенными в процессе строительства, что еще больше усложнило ситуацию, отмечает Naval Today. Кроме того, более ранние, нерегулярные строительные работы снизили общую эффективность, а производительность труда пострадала по мере продвижения работ на более поздние этапы.

Компания заявила, что в совокупности эти факторы сделали работы на заключительном этапе строительства более дорогостоящими и технически сложными, чем предполагалось.

Напомним, что за основу класса "Тип-31" взяли корабли типа "Эрроухед-140", на базе которых, например, построены фрегаты "Ивер Хюитфельдт", состоящие на вооружении ВМС Дании. Длина фрегатов "Тип-31" составит около 140 метров, водоизмещение – до 6500 тонн. Они должны развивать скорость до 26 узлов, дальность плавания – 9000 миль, автономность – 28 дней.

Фрегаты "Тип-31" планируют вооружить установкой вертикального пуска на 32 ячейки, 16 противокорабельными ракетами NSM от норвежской Konsberg, 76-мм орудием от итальянской группы Leonardo, 35-мм и 12,7-мм артиллерийскими комплексами, а также 324-мм торпедными аппаратами.

