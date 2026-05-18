Компания из США внедряет спутниковую связь для безэкипажных катеров

Источник изображения: topwar.ru

В рамках программы создания и модернизации беспилотных автономных морских систем компания Red Cat из США внедряет спутниковую связь для безэкипажных катеров. Поэтому плоские спутниковые терминалы Kymeta будут использоваться на беспилотном надводном судне Variant 7 от компании Blue Ops, которая является дочерней по отношению к Red Cat и специализируется на морских платформах.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Технология Kymeta способна обеспечивать бесперебойную связь, используя несколько спутниковых орбит. При необходимости терминал переключается между сетями. Это позволяет поддерживать контакт с катером даже в тех районах, где другие каналы функционируют с перебоями или не работают вовсе.

Главными задачами терминалов станут обмен данными между платформами в режиме реального времени, распределение между ними задач, а также обеспечение управления и контроля по отношению к БЭКам, находящимся вне зоны прямой видимости.

Говоря о значимости такой интеграции, гендиректор компании Kymeta Мэнни Мора заявил следующее:

Автономные морские системы эффективны ровно настолько, насколько эффективны связывающие их средства коммуникации, особенно при работе на расстоянии и в условиях противодействия.

В России также в последнее время уделяют повышенное внимание так называемому «москитному флоту». Поэтому производство отечественных безэкипажных катеров существенно возросло.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
