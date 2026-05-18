Войти
Военное обозрение

Учёные в США разработали технологию электропитания от морских микроорганизмов

144
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Ученые Мичиганского технологического университета разработали, по их словам, инновационную систему, которая позволяет организовать электропитание подводных датчиков с помощью альтернативных источников энергии. Причём источники в полной мере альтернативны.

Утверждаются, что морские датчики и сенсоры запитываются от морских микроорганизмов, а потому могут работать в течение неограниченного времени.

Новая технология может радикально снизить затраты и риски, связанные с регулярной заменой батарей на больших глубинах.

Программа BioLogical Undersea Energy (BLUE), возглавляемая профессором биологических наук Эми Маркарелли, исследует возможности получения энергии непосредственно из морской воды. В основе системы лежат микробные топливные элементы (МТЭ) - устройства, которые улавливают электричество, вырабатываемое бактериями в процессе метаболизма органических веществ, растворенных в океане.

Маркарелли:

Микроорганизмы постоянно потребляют органику в морской воде. Мы просто как бы подключаемся к этому естественному процессу и забираем часть вырабатываемой ими энергии.

Подключение идёт через так называемый морской бульон - взвесь микроорганизмов в определённом объёме морской воды - посредством специальных электродов.

Подводные датчики, буи, сенсоры мониторинга и автономные аппараты сегодня часто выходят из строя именно из-за разряда батарей. Замена источников питания на глубине - дорогостоящая и сложная операция, требующая специального оборудования и судов. Новая разработка позволит сенсорным системам работать годами без обслуживания, что особенно важно для долгосрочного мониторинга

Американские учёные утверждают, что технология BLUE имеет абсолютно гражданскую направленность. Например, она будет использоваться для питания сенсоров, предупреждающих о возможности цунами, изменениях климата. Но, как известно, такие вещи быстро могут оказаться востребованы и военными, в том числе для отслеживания подводных лодок.

Система, как сообщают в Мичиганском университете, уже проходит натурные испытания.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.05 01:42
  • 1
Подразделения БАРС создадут в Удмуртии для защиты жителей и заводов от БПЛА
  • 18.05 01:28
  • 1
НАТО окажет давление на европейских производителей оружия, чтобы увеличить инвестиции (Financial Times, Великобритания)
  • 18.05 01:17
  • 1
Лидер АдГ: Война на Украине представляет угрозу безопасности Германии
  • 18.05 01:03
  • 0
Комментарий к "Fighter Battle: Can Ukraine’s F-16s Defeat Russia’s Su-35 and Su-57?"
  • 17.05 21:45
  • 0
Комментарий к "Боевые самолеты России превзошли вооружение НАТО"
  • 17.05 19:59
  • 4
ОАК передала Минобороны России партию самолетов Су-57 с обновленным комплексом вооружения
  • 17.05 18:41
  • 6
В России появится собственный 90-нанометровый литограф
  • 17.05 13:01
  • 15822
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.05 04:04
  • 0
Комментарий к "ЗРК «Тор-М2» - в центре внимания западной военной прессы"
  • 17.05 02:58
  • 0
Комментарий к "Путина неверно поняли по поводу скорого завершения СВО. Вот что это значит (The Jerusalem Post, Израиль)"
  • 16.05 16:32
  • 1
Турецкий флот пополнил первый танкодесантный корабль нового поколения
  • 16.05 16:21
  • 2
Тактика применения авиационных управляемых ракет "воздух - воздух" большой дальности в ходе СВО
  • 16.05 15:53
  • 1
Боевые самолеты России превзошли вооружение НАТО
  • 16.05 15:13
  • 1
Путин рассказал об укреплении технологического суверенитета России
  • 16.05 10:53
  • 2
ОДК внедрила высокоэффективный метод получения нанокомпозитных покрытий лопаток авиадвигателей