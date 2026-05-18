Учёные в США разработали технологию электропитания от морских микроорганизмов

Ученые Мичиганского технологического университета разработали, по их словам, инновационную систему, которая позволяет организовать электропитание подводных датчиков с помощью альтернативных источников энергии. Причём источники в полной мере альтернативны.

Утверждаются, что морские датчики и сенсоры запитываются от морских микроорганизмов, а потому могут работать в течение неограниченного времени.

Новая технология может радикально снизить затраты и риски, связанные с регулярной заменой батарей на больших глубинах.

Программа BioLogical Undersea Energy (BLUE), возглавляемая профессором биологических наук Эми Маркарелли, исследует возможности получения энергии непосредственно из морской воды. В основе системы лежат микробные топливные элементы (МТЭ) - устройства, которые улавливают электричество, вырабатываемое бактериями в процессе метаболизма органических веществ, растворенных в океане.

Маркарелли:

Микроорганизмы постоянно потребляют органику в морской воде. Мы просто как бы подключаемся к этому естественному процессу и забираем часть вырабатываемой ими энергии.

Подключение идёт через так называемый морской бульон - взвесь микроорганизмов в определённом объёме морской воды - посредством специальных электродов.

Подводные датчики, буи, сенсоры мониторинга и автономные аппараты сегодня часто выходят из строя именно из-за разряда батарей. Замена источников питания на глубине - дорогостоящая и сложная операция, требующая специального оборудования и судов. Новая разработка позволит сенсорным системам работать годами без обслуживания, что особенно важно для долгосрочного мониторинга

Американские учёные утверждают, что технология BLUE имеет абсолютно гражданскую направленность. Например, она будет использоваться для питания сенсоров, предупреждающих о возможности цунами, изменениях климата. Но, как известно, такие вещи быстро могут оказаться востребованы и военными, в том числе для отслеживания подводных лодок.

Система, как сообщают в Мичиганском университете, уже проходит натурные испытания.