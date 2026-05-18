"Они отлично видят". Польша впервые самостоятельно заглянула вглубь России (Interia, Польша)

Глава ICEYE Виткович: польские спутники теперь могут заглянуть вглубь России

У польской армии появилась собственная спутниковая система, которая позволяет ей заглядывать вглубь России, заявил Interia президент компании ICEYE Витольд Виткович. Благодаря ей военные могут самостоятельно получать ценную информацию. Он рассказал, что уже увидел спутник.

Якуб Кшивецкий (Jakub Krzywiecki)

Польская армия уже использует новые технические возможности. Об этом рассказал Глава компании ICEYE Polska Витольд Виткович (Witold Witkowicz). "Четыре спутника уже находятся на орбите, система передана в войска", — доложил он. Витольд Виткович подчеркивает, что цель — создание спутника для армии — была достигнута менее чем за год. Первый спутник вышел на орбиту в ноябре 2025 года. Очередные два в марте, еще один в мае.

"Мы передали нашим вооруженным силам первую оперативную систему спутниковой разведки, которой наши военные управляют суверенно, без помощи союзников", — отмечает наш собеседник.

Польские спутники и загадочная фотография из России

Система уже работает на армию, предоставляя военным разведывательную информацию. 6 мая компания опубликовала загадочные фотографии, на которых можно узнать базу российского Северного флота — порт Гаджиево, а также расположенные там системы противовоздушной обороны. Об фотографии мы спросили Витольда Витковича.

"Да, действительно, это была классная фотография, на ней определенные объекты зафиксированы в очень высоком разрешении. Эти спутники действительно хорошо видят", — объясняет он. Виткович также подчеркивает, что польские военные полностью контролируют информацию, которую передают польские спутники. Это одно из ключевых достоинств новой системы.

"Наши возможности увеличились за счет важнейшего компонента — суверенитета. Теперь, когда у нас имеются действительно очень актуальные и при этом наши собственные данные, которые никто не может от нас скрыть или изъять, определенные операции, разведывательная работа организуются и осуществляются совсем иначе, чем это было раньше. Польские военные уже получили множество спутниковых данных от других стран НАТО. Польша вышла с ними на другой уровень взаимодействия, потому что мы как государство теперь не только что-то получаем от союзников, но и можем с ними делиться тем, что есть у нас", — объясняет наш собеседник.

"В связи с этим наши возможности как государства значительно возросли", — резюмирует Виткович.

"Святой Грааль спутникового наблюдения"

"Как работают наши спутники? Они вращаются вокруг Земли, и каждый из них может в определенное время заглядывать практически в любую точку на земном шаре. Охват получается глобальный, места, которое было бы недоступно спутникам, не существует", — объясняет Виткович.

Он отмечает, что благодаря развитию технологий можно создавать целые спутниковые группировки, которые несравнимо эффективнее одиночных сателлитов. Кроме того, сократилось время доставки спутниками информации. "Это такой Святой Грааль спутникового наблюдения. До недавнего времени спутникового снимка можно было дожидаться даже неделю. А уж 48 часов ожидания вообще никого не удивляло. Сейчас речь идет о нескольких часах, а то и о считанных минутах", — говорит глава ICEYE Polska.

Витольд Виткович также подчеркивает важность создания спутниковых группировок в контексте опасностей, которые подстерегают эти аппараты в космосе. В том числе в виде кинетических угроз или нарушения работы спутников.

"Угрозы создания помех и кинетической нейтрализации имеются, но можно ли нейтрализовать, например, целую группировку? Вряд ли. Десятки спутников разбросаны на огромные расстояния, так что это чрезвычайно сложная задача", — объясняет наш собеседник. Он также указывает, что в условиях помех современные спутники способны распознавать угрозу и определять, что кто-то пытается повлиять на их работу.