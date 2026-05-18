Leidos поставит ВС США 3000 недорогих крылатых ракет LCCM

ЦАМТО, 15 мая. Минобороны США заключило с компанией Leidos рамочное соглашение на производство первой партии из 3000 недорогих размещаемых в контейнерах боеприпасов LCCM (Low-Cost Containerized Munitions) для ВС США.

Компания заявила, что программа поддерживает инициативу "Арсенал свободы" (Arsenal of Freedom), продвигаемую Дональдом Трампом и Питом Хегсетом.

Новая крылатая ракета должна усилить возможности Сухопутных войск США, а также продемонстрировать возможности компании быстро наращивать объемы производства продукции оборонного назначения. Компания заявила, что заказ приведет к расширению производственных мощностей и росту численности персонала на предприятиях в Хантсвилле (шт.Алабама) и Макьюэне (шт.Теннесси).

Разработка недорогих контейнеризированных боеприпасов финансируется за счет собственных средств компании и осуществляется на базе технологий, полученных в рамках программы создания малогабаритной крылатой ракеты AGM-190A. Решение компании финансировать разработку и расширять производственные мощности укладывается в стратегию NorthStar 2030, направленную на развитие военных технологий.

Инициатива соответствует поставленной Министерством обороны США цели расширения использования коммерческих технологий в военной сфере.

По информации Leidos, работы в рамках программы начались в декабре 2025 года и уже привели к созданию концептуального проекта в координации с МО США. По оценке компании, проводимые разработка и испытания должны позволить приступить к производству боеприпаса в 2027 году. В проекте задействуется существующая цепочка поставщиков компании.

По размерам новая ракета будет вдвое больше AGM-190A, что позволит повысить эффективность выполнения задач и увеличить запас топлива для увеличения дальности поражения целей. По данным Leidos, ракета сконструирована по модульному принципу и имеет открытую системную архитектуру, что позволяет ее быстро модернизировать и адаптировать к выполняемым задачам. Хотя изначально ракета проектировалась как система наземного базирования, модульная архитектура позволит в будущем создать варианты морского и воздушного базирования.

Leidos реализует широкий спектр программ разработки ракет и высокоточных ударных систем в поддержку Вооруженных сил США. Помимо программы AGM-190A, компания является генеральным подрядчиком поставки пусковой установки Enduring Shield для системы ПВО IFPC Inc.2 СВ США и вносит вклад в разработку гиперзвуковых ударных систем, участвуя в программе Common Hypersonic Glide Body.