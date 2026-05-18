Китайские учёные создали источник электропитания на основе водорода

Источник изображения: topwar.ru

Китайские исследователи представили первый прототип газотвердогидридно-ионного аккумулятора, где в качестве электродов используются металлический магний и газообразный водород. Эта инновация может стать решением одной из ключевых проблем экологически чистой энергетики – эффективного и безопасного применения водорода.

Новая батарея демонстрирует впечатляющие характеристики: она способна работать в широком диапазоне температур – от минус 20 до 90 градусов по Цельсию. После 60 циклов зарядки и разрядки устройство сохраняет более 70% своей ёмкости, а энергоэффективность достигает 93,9%. Это примерно на треть выше, чем у традиционных методов применения водорода, что открывает новые перспективы для развития водородной энергетики.

По мнению экспертов, внедрение подобных технологий способно ускорить переход к экологически чистым источникам энергии, снизить зависимость от ископаемого топлива и повысить энергетическую безопасность. Исследование уже опубликовано в авторитетном научном журнале Joule, что подтверждает его значимость для мирового научного сообщества.

В России также ведутся разработки в области водородных технологий, и появление новых эффективных решений может дать дополнительный импульс отечественным проектам по созданию экологически чистой энергетики будущего.

Также появились сообщения об усовершенствовании китайскими разработчиками литий-серных батарей. Специалисты Шэньчжэньской международной аспирантуры Цинхуа добились повышения эффективности их работы и снижения потерь энергии.