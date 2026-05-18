Войти
Военное обозрение

Китайские учёные создали источник электропитания на основе водорода

144
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Китайские исследователи представили первый прототип газотвердогидридно-ионного аккумулятора, где в качестве электродов используются металлический магний и газообразный водород. Эта инновация может стать решением одной из ключевых проблем экологически чистой энергетики – эффективного и безопасного применения водорода.

Новая батарея демонстрирует впечатляющие характеристики: она способна работать в широком диапазоне температур – от минус 20 до 90 градусов по Цельсию. После 60 циклов зарядки и разрядки устройство сохраняет более 70% своей ёмкости, а энергоэффективность достигает 93,9%. Это примерно на треть выше, чем у традиционных методов применения водорода, что открывает новые перспективы для развития водородной энергетики.

По мнению экспертов, внедрение подобных технологий способно ускорить переход к экологически чистым источникам энергии, снизить зависимость от ископаемого топлива и повысить энергетическую безопасность. Исследование уже опубликовано в авторитетном научном журнале Joule, что подтверждает его значимость для мирового научного сообщества.

В России также ведутся разработки в области водородных технологий, и появление новых эффективных решений может дать дополнительный импульс отечественным проектам по созданию экологически чистой энергетики будущего.

Также появились сообщения об усовершенствовании китайскими разработчиками литий-серных батарей. Специалисты Шэньчжэньской международной аспирантуры Цинхуа добились повышения эффективности их работы и снижения потерь энергии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.05 01:42
  • 1
Подразделения БАРС создадут в Удмуртии для защиты жителей и заводов от БПЛА
  • 18.05 01:28
  • 1
НАТО окажет давление на европейских производителей оружия, чтобы увеличить инвестиции (Financial Times, Великобритания)
  • 18.05 01:17
  • 1
Лидер АдГ: Война на Украине представляет угрозу безопасности Германии
  • 18.05 01:03
  • 0
Комментарий к "Fighter Battle: Can Ukraine’s F-16s Defeat Russia’s Su-35 and Su-57?"
  • 17.05 21:45
  • 0
Комментарий к "Боевые самолеты России превзошли вооружение НАТО"
  • 17.05 19:59
  • 4
ОАК передала Минобороны России партию самолетов Су-57 с обновленным комплексом вооружения
  • 17.05 18:41
  • 6
В России появится собственный 90-нанометровый литограф
  • 17.05 13:01
  • 15822
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.05 04:04
  • 0
Комментарий к "ЗРК «Тор-М2» - в центре внимания западной военной прессы"
  • 17.05 02:58
  • 0
Комментарий к "Путина неверно поняли по поводу скорого завершения СВО. Вот что это значит (The Jerusalem Post, Израиль)"
  • 16.05 16:32
  • 1
Турецкий флот пополнил первый танкодесантный корабль нового поколения
  • 16.05 16:21
  • 2
Тактика применения авиационных управляемых ракет "воздух - воздух" большой дальности в ходе СВО
  • 16.05 15:53
  • 1
Боевые самолеты России превзошли вооружение НАТО
  • 16.05 15:13
  • 1
Путин рассказал об укреплении технологического суверенитета России
  • 16.05 10:53
  • 2
ОДК внедрила высокоэффективный метод получения нанокомпозитных покрытий лопаток авиадвигателей