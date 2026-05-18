На строящемся ледоколе "Чукотка" запустили резервные дизель-генераторы

На строящемся атомном ледоколе "Чукотка" проекта 22220 специалисты "Балтийского завода" успешно запустили резервные дизельные генераторы. Как уточнили в пресс-службе ОСК, проверка оборудования проводилась в рамках программы швартовных испытаний судна.

Два резервных агрегата весом по 38,5 тонны и мощностью по 2000 кВт каждый обеспечивают электроснабжение ледокола в те периоды, когда его реакторные установки не задействованы.

Ледокол "Чукотка" ОСК

Система запускается автоматически при перебоях с питанием на главном щите или срабатывании аварийной защиты. Важной особенностью является работа генераторов на дизельном топливе, которое не требует предварительного подогрева.

Универсальный атомный ледокол "Чукотка" – пятое судно проекта 22220, которое строится на "Балтийском заводе" по заказу госкорпорации "Росатом". Ледокол заложили 16 декабря 2020 года, спустили на воду 6 ноября 2024 года.

В октябре 2025 года сообщалось, что судно запитали электроэнергией с берега.

Как уточнили в пресс-службе ОСК, специалисты "Балтийского завода" продолжат настройку и проверку всех систем в течение нескольких месяцев, после чего судно отправится на заводские ходовые испытания.

Атомоходы проекта 22220 могут преодолевать до 2,8 метра сплошного ровного припайного льда. На данный момент это самые мощные суда данного типа в мире.

Основные характеристики ледоколов проекта 22220: