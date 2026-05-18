Казахстан и Турция создадут совместное предприятие по производству БЛА

ЦАМТО, 15 мая. Казахстан и Турция создадут совместное предприятие по производству беспилотников. Соответствующий документ 14 мая подписали президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана, соглашение предусматривает совместное производство беспилотников Anka.

Это турецкие разведывательно-ударные БЛА средней высотности и большой продолжительности полета. Они эксплуатируются с 2013 года.

В 2023 году беспилотники Anka-S были приняты на опытные войсковые испытания в Казахстане.