Концерн KNDS может выкупить заводы Mercedes и Volkswagen в ФРГ

ЦАМТО, 15 мая. Европейский производитель военной техники KNDS рассматривает возможность покупки заводов Mercedes и Volkswagen в Германии, сообщают "Ведомости" со ссылкой на издание Spiegel.

По данным Spiegel, речь идет о предприятии Mercedes в Людвигсфельде и заводе Volkswagen в Оснабрюке. На этих площадках вместо гражданских автомобилей планируется организовать выпуск бронетехники.

Spiegel отмечает, что немецкая автомобильная промышленность переживает спад, тогда как оборонный сектор на фоне роста военных расходов в Европе демонстрирует подъем. KNDS, как пишет издание, намерена инвестировать около 1 млрд. евро в расширение производственных мощностей в ближайшие годы для удовлетворения спроса европейских армий на танки и другую военную технику.

Ожидается, что уже в ближайшие месяцы концерн получит крупный заказ от бундесвера на поставку 3000 колесных бронемашин Boxer. "Хотя KNDS расширила производство в Мюнхене до мощности в 10 ББМ Boxer в месяц, этого недостаточно для выполнения ожидаемого крупного заказа", – пишет Spiegel.

Bloomberg 2 мая также сообщал, что крупнейший автомобильный порт Европы в немецком Бремерхафене модернизируют с учетом возможных военных задач. На обновление инфраструктуры направят 1,35 млрд. евро. По данным агентства, часть инвестиций пойдет на усиление погрузочных мощностей для транспортировки тяжелой военной техники, включая 60-тонные танки Leopard, отмечают "Ведомости".