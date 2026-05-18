В Петербурге заложили девятый фрегат проекта 22350

В четверг, 14 мая, на "Северной верфи" заложили фрегат "Адмирал флота Громов", который станет девятый кораблем проекта 22350, предназначенным для ВМФ России.

"Фрегаты проекта 22350 успешно зарекомендовали себя как надежные корабли, имеющие серьезные ударные, оборонительные и поисковые возможности. Они являются носителями всех типов ракетного оружия. Потребность Военно-Морского Флота в кораблях данного класса является крайне актуальной, существующие планы и программы строительства фрегатов однозначно будут реализованы", – отметил в своем выступлении главком ВМФ России адмирал флота Александр Моисеев.

"Залогом успеха в строительстве этого корабля является тесная кооперация предприятий корпорации и наших партнеров. В его создании участвуют десятки научных институтов, сотни предприятий и организаций по всей стране. При строительстве будут использованы только отечественные технологии и материалы, что особенно важно для обеспечения технологического суверенитета России", – сказал в свою очередь заместитель гендиректора ОСК по военному кораблестроению и специальным программам Андрей Богомолов.

Новый фрегат назван в честь выдающегося советского и российского военно-морского начальника Феликса Николаевича Громова (1937–2021) ‒ первого главкома ВМФ России и первого в Российской Федерации, кому присвоено персональное высшее корабельное звание высшего офицерского состава ВМФ РФ ‒ адмирал флота (1996).

Напомним, что сейчас в составе российского флота несут службу три фрегата проекта 22350, построенные на "Северной верфи": "Адмирал флота Советского Союза Горшков", "Адмирал флота Касатонов" и "Адмирал Головко".

Полное водоизмещение фрегатов проекта 22350 – 5400 тонн, длина – 135 метров, ширина – 16 метров. Корабли развивают скорость до 29 узлов. Автономность – 30 суток. Дальность плавания – 4500 миль. Экипаж – 170 человек.

Вооружение включает 130-мм артустановку А-192, зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут", комплекс противолодочной обороны "Пакет" и ракетно-артиллерийские системы "Палаш". На борту базируется вертолет Ка-27ПЛ.