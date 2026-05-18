Войти
Flotprom

В Петербурге заложили девятый фрегат проекта 22350

144
0
0

В четверг, 14 мая, на "Северной верфи" заложили фрегат "Адмирал флота Громов", который станет девятый кораблем проекта 22350, предназначенным для ВМФ России.

"Фрегаты проекта 22350 успешно зарекомендовали себя как надежные корабли, имеющие серьезные ударные, оборонительные и поисковые возможности. Они являются носителями всех типов ракетного оружия. Потребность Военно-Морского Флота в кораблях данного класса является крайне актуальной, существующие планы и программы строительства фрегатов однозначно будут реализованы", – отметил в своем выступлении главком ВМФ России адмирал флота Александр Моисеев.

Закладная доска фрегата "Адмирал флота Громов"

ОСК


"Залогом успеха в строительстве этого корабля является тесная кооперация предприятий корпорации и наших партнеров. В его создании участвуют десятки научных институтов, сотни предприятий и организаций по всей стране. При строительстве будут использованы только отечественные технологии и материалы, что особенно важно для обеспечения технологического суверенитета России", – сказал в свою очередь заместитель гендиректора ОСК по военному кораблестроению и специальным программам Андрей Богомолов.

Новый фрегат назван в честь выдающегося советского и российского военно-морского начальника Феликса Николаевича Громова (1937–2021) ‒ первого главкома ВМФ России и первого в Российской Федерации, кому присвоено персональное высшее корабельное звание высшего офицерского состава ВМФ РФ ‒ адмирал флота (1996).

Напомним, что сейчас в составе российского флота несут службу три фрегата проекта 22350, построенные на "Северной верфи": "Адмирал флота Советского Союза Горшков", "Адмирал флота Касатонов" и "Адмирал Головко".

Полное водоизмещение фрегатов проекта 22350 – 5400 тонн, длина – 135 метров, ширина – 16 метров. Корабли развивают скорость до 29 узлов. Автономность – 30 суток. Дальность плавания – 4500 миль. Экипаж – 170 человек.

Вооружение включает 130-мм артустановку А-192, зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут", комплекс противолодочной обороны "Пакет" и ракетно-артиллерийские системы "Палаш". На борту базируется вертолет Ка-27ПЛ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
А-192
Ка-27ПЛ
Компании
ОСК
Северная верфь
Проекты
22350
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.05 01:42
  • 1
Подразделения БАРС создадут в Удмуртии для защиты жителей и заводов от БПЛА
  • 18.05 01:28
  • 1
НАТО окажет давление на европейских производителей оружия, чтобы увеличить инвестиции (Financial Times, Великобритания)
  • 18.05 01:17
  • 1
Лидер АдГ: Война на Украине представляет угрозу безопасности Германии
  • 18.05 01:03
  • 0
Комментарий к "Fighter Battle: Can Ukraine’s F-16s Defeat Russia’s Su-35 and Su-57?"
  • 17.05 21:45
  • 0
Комментарий к "Боевые самолеты России превзошли вооружение НАТО"
  • 17.05 19:59
  • 4
ОАК передала Минобороны России партию самолетов Су-57 с обновленным комплексом вооружения
  • 17.05 18:41
  • 6
В России появится собственный 90-нанометровый литограф
  • 17.05 13:01
  • 15822
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.05 04:04
  • 0
Комментарий к "ЗРК «Тор-М2» - в центре внимания западной военной прессы"
  • 17.05 02:58
  • 0
Комментарий к "Путина неверно поняли по поводу скорого завершения СВО. Вот что это значит (The Jerusalem Post, Израиль)"
  • 16.05 16:32
  • 1
Турецкий флот пополнил первый танкодесантный корабль нового поколения
  • 16.05 16:21
  • 2
Тактика применения авиационных управляемых ракет "воздух - воздух" большой дальности в ходе СВО
  • 16.05 15:53
  • 1
Боевые самолеты России превзошли вооружение НАТО
  • 16.05 15:13
  • 1
Путин рассказал об укреплении технологического суверенитета России
  • 16.05 10:53
  • 2
ОДК внедрила высокоэффективный метод получения нанокомпозитных покрытий лопаток авиадвигателей