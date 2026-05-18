В США запущена платформа ИИ для планирования и ведения когнитивных войн

Источник изображения: topwar.ru

Американская компания Peraton запустила новую платформу искусственного интеллекта, предназначенную для планирования и реализации процессов в современных конфликтах. Платформа получила название IRIS.

Система, как это обозначают сами разработчики, призвана дать военным и разведывательным структурам решающее преимущество в условиях быстроменяющейся гибридной войны.

IRIS объединяет пять моделей ИИ, данные о задачах, контекст предметной области и сложные аналитические процессы. Платформа позволяет операторам в реальном времени проводить расширенный семантический поиск, анализировать настроения, отслеживать нарративы противника, выявлять операции по влиянию и оперативно формировать так называемые контрнарративы. Особое внимание уделено инструментам планирования психологических и информационных операций (ИПсО), а также анализу целевой аудитории.

По большому счёту, западные спецслужбы и военные уже используют такие технологии, основанные на анализе больших массивов информации.

Том Аффертон, президент сектора кибербезопасности и разведки Peraton:

Вместо того чтобы тратить часы на сбор информации из разрозненных источников, операторы теперь могут задавать сложные многоуровневые вопросы и получать обобщённые ответы с ссылками за считанные секунды.

Этот процесс назван планирование когнитивных войн. Теперь на Западе именно так обозначают информационные войны.

Система уже получила необходимые сертификаты для работы с конфиденциальной государственной информацией и к июлю 2026 года ожидает расширения допуска до более высоких уровней секретности. IRIS полностью совместима с существующими военными системами и не привязывает пользователей к одному вендору.

Эксперты отмечают, что IRIS - пример растущей милитаризации искусственного интеллекта. Если раньше ИИ в основном использовался для обработки данных и логистики, то теперь он активно применяется непосредственно для планирования и ведения вооружённых конфликтов - от анализа информационного поля противника до разработки стратегий психологического воздействия.

Аффертон:

Мы давно поняли, что информационная среда - это первичный театр военных действий. В эпоху когнитивной войны скорость и ясность понимания становятся решающими преимуществами.