ЦАМТО

Минобороны Великобритании подписало контракт на закупку самоходных гаубиц RCH-155

Источник изображения: Фото: UK Ministry of Defence

ЦАМТО, 15 мая. Организация по сотрудничеству в области вооружений (OCCAR) от имени СВ Великобритании 13 мая подписала с ARTEC GmbH контракт стоимостью 1 млрд. фунт. стер. на поставку 72 ед. 155-мм СГ RCH-155.

Как сообщило Минобороны Великобритании, соглашение также предусматривает начальное обучение личного состава и обслуживание техники в процессе эксплуатации. Поставки первых RCH-155 запланированы на 2028 год. Начальная готовность к боевому применению должна быть достигнута в течение этого десятилетия.

Как заявлено, закупка реализуется в рамках подписанного в октябре 2024 года соглашения Trinity House и демонстрирует углубление оборонного сотрудничества между Великобританией и Германией.

Входящая в состав консорциума ARTEC GmbH компания Rheinmetall будет использовать при производстве британскую сталь, поставляемую компанией Sheffield Forgemasters. Элементы системы вооружения – ствол, затвор, противооткатный механизм и цапфы, применяемые для крепления системы к башне, будут производиться на заводе Rheinmetall в Телфорде. Шасси, двигатель, трансмиссия "Боксер", на котором устанавливается модуль вооружения, будет поставлять предприятие KNDS UK, размещенное в Стокпорте.

Как сообщал ЦАМТО, Великобритания и Германия 24 апреля 2024 года объявили о намерении совместно разработать и производить 155-мм колесную артиллерийскую систему RCH-155 на шасси бронемашины "Боксер". Заявление было сделано по итогам встречи в Берлине премьер-министра Великобритании Риши Сунака и канцлера Германии Олафа Шольца.

Совместная покупка должна позволить использовать возможности каждой страны для ускорения поставки гаубиц при меньших затратах. Она также будет способствовать унификации парка вооружений и укреплению коллективной обороны НАТО.

Закупка RCH-155 для ВС Великобритании осуществляется в рамках программы "Мобильная огневая платформа" (MFP – Mobile Fires Platform). Новые артиллерийские системы будут производиться на территории Великобритании и Германии.

В декабре 2025 года МО Великобритании подписало контракт стоимостью 52 млн. фунт. стер. (около 70 млн. долл.) на разработку 155-мм самоходных гаубиц RCH-155. В рамках соглашения Великобритания получит одну платформу RCH-155 в версии демонстратора начальных возможностей (Early Capability Demonstrator, ECD). Еще две системы для совместных испытаний получает Германия.

В марте 2026 года OCCAR от имени Министерства обороны Великобритании заключила с консорциумом ARTEC GmbH контракт стоимостью 53 млн. фунт. стер. на поставку оборудования с длительными сроками изготовления для первых 37 ед. 155-мм самоходных гаубиц RCH-155.

Целью программы MFP является приобретение замены для устаревших 155/39-мм самоходных гаубиц AS90. Всего с 1992 года СВ Великобритании было поставлено 179 установок данного типа, но в процессе эксплуатации их количество снижалось. В итоге в ноябре 2025 года МО Великобритании подтвердило, что с 2023 года передало все 99 остававшихся AS90 ВС Украины (в боеспособном состоянии и в качестве источника запасных частей).

Размещенная на базе "Боксер" RCH-155 сможет развивать максимальную скорость до 100 км/ч, ее максимальная скорострельность составит 8 выстр./мин. Установка позволит в зависимости от типа боеприпаса поражать цели на дальностях до 70 км. Высокий уровень автоматизация башни позволяет управлять платформой расчетом из двух человек.

