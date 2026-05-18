Войти
Военное обозрение

Для создания «Стального купола» Турция хочет вместе с Италией производить SAMP/T

154
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Число «куполов» в странах мира растёт. «Железный», «Золотой», «Стальной». Именно «Стальным куполом» решила обозначить свою перспективную систему ПВО-ПРО Турция, которая теперь работает над увеличением составных частей обороны от угроз с воздуха. В частности, акцент делается на защиту от беспилотников.

В рамках реализации намеченного плана по созданию указанного «Стального купола» (Steel Dome) Анкара начала переговоры с Италией о закупке и совместном производстве франко-итальянской системы ПВО SAMP/T.

Переговоры активизировались после недавних атак на Ближнем Востоке, которые турецкие официальные лица расценили как стратегический сигнал. Турция стремится снизить зависимость от оборонительных систем союзников по НАТО и ускорить формирование собственной надёжной многоуровневой сети ПВО, сочетая импортные решения с развитием отечественных комплексов.

Напомним, что ПВО Турции располагает и ЗРК С-400, закупленными у России и вызывающими нервозную реакцию у США и ряда других «партнёров» по альянсу.

Дальность поражения аэродинамических целей SAMP/T (Aster 30): до 120 км, порядка 150 км у версии NG. Высота перехвата цели до 20–25 км (для указанных версий), скорость противоракеты Aster 30 до 5560 км/ч. Комплекс способен осуществлять одновременное сопровождение до 100 целей и одновременное поражение до 10 из них. Имеется возможность огневого поражения самолётов, крылатых ракет, тактических баллистических ракет (с дальностью запуска более 600 км при внешнем целеуказании).

Конфигурация батареи SAMP/T: до 6 пусковых установок по 8 ракет, 360-градусный обзор (если более точно – полусфера).

Напомним, что во время иранского конфликта Исламская Республика атаковала американские военные объекты на территории Турции. И перехватывала ракеты не Турция, а средства ПВО США из арсенала боевых кораблей американских ВМС.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Россия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Проекты
Aster ЗУР
NATO
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.05 01:42
  • 1
Подразделения БАРС создадут в Удмуртии для защиты жителей и заводов от БПЛА
  • 18.05 01:28
  • 1
НАТО окажет давление на европейских производителей оружия, чтобы увеличить инвестиции (Financial Times, Великобритания)
  • 18.05 01:17
  • 1
Лидер АдГ: Война на Украине представляет угрозу безопасности Германии
  • 18.05 01:03
  • 0
Комментарий к "Fighter Battle: Can Ukraine’s F-16s Defeat Russia’s Su-35 and Su-57?"
  • 17.05 21:45
  • 0
Комментарий к "Боевые самолеты России превзошли вооружение НАТО"
  • 17.05 19:59
  • 4
ОАК передала Минобороны России партию самолетов Су-57 с обновленным комплексом вооружения
  • 17.05 18:41
  • 6
В России появится собственный 90-нанометровый литограф
  • 17.05 13:01
  • 15822
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.05 04:04
  • 0
Комментарий к "ЗРК «Тор-М2» - в центре внимания западной военной прессы"
  • 17.05 02:58
  • 0
Комментарий к "Путина неверно поняли по поводу скорого завершения СВО. Вот что это значит (The Jerusalem Post, Израиль)"
  • 16.05 16:32
  • 1
Турецкий флот пополнил первый танкодесантный корабль нового поколения
  • 16.05 16:21
  • 2
Тактика применения авиационных управляемых ракет "воздух - воздух" большой дальности в ходе СВО
  • 16.05 15:53
  • 1
Боевые самолеты России превзошли вооружение НАТО
  • 16.05 15:13
  • 1
Путин рассказал об укреплении технологического суверенитета России
  • 16.05 10:53
  • 2
ОДК внедрила высокоэффективный метод получения нанокомпозитных покрытий лопаток авиадвигателей