Для создания «Стального купола» Турция хочет вместе с Италией производить SAMP/T

Число «куполов» в странах мира растёт. «Железный», «Золотой», «Стальной». Именно «Стальным куполом» решила обозначить свою перспективную систему ПВО-ПРО Турция, которая теперь работает над увеличением составных частей обороны от угроз с воздуха. В частности, акцент делается на защиту от беспилотников.

В рамках реализации намеченного плана по созданию указанного «Стального купола» (Steel Dome) Анкара начала переговоры с Италией о закупке и совместном производстве франко-итальянской системы ПВО SAMP/T.

Переговоры активизировались после недавних атак на Ближнем Востоке, которые турецкие официальные лица расценили как стратегический сигнал. Турция стремится снизить зависимость от оборонительных систем союзников по НАТО и ускорить формирование собственной надёжной многоуровневой сети ПВО, сочетая импортные решения с развитием отечественных комплексов.

Напомним, что ПВО Турции располагает и ЗРК С-400, закупленными у России и вызывающими нервозную реакцию у США и ряда других «партнёров» по альянсу.

Дальность поражения аэродинамических целей SAMP/T (Aster 30): до 120 км, порядка 150 км у версии NG. Высота перехвата цели до 20–25 км (для указанных версий), скорость противоракеты Aster 30 до 5560 км/ч. Комплекс способен осуществлять одновременное сопровождение до 100 целей и одновременное поражение до 10 из них. Имеется возможность огневого поражения самолётов, крылатых ракет, тактических баллистических ракет (с дальностью запуска более 600 км при внешнем целеуказании).

Конфигурация батареи SAMP/T: до 6 пусковых установок по 8 ракет, 360-градусный обзор (если более точно – полусфера).

Напомним, что во время иранского конфликта Исламская Республика атаковала американские военные объекты на территории Турции. И перехватывала ракеты не Турция, а средства ПВО США из арсенала боевых кораблей американских ВМС.