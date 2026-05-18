Военное обозрение

Мадьяр: через год у России будет собственный аналог американского «Старлинка»

Источник изображения: topwar.ru

Украина на сегодняшний день имеет преимущество по беспилотникам перед Россией из-за использования американской спутниковой системы «Старлинк». Однако вечно это продолжаться не будет, в скором времени у российской армии появится собственный аналог «Старлинка». Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадьяр» Бровди.

Россия создает собственный аналог американской спутниковой связи «Старлинк» и делает в этом успехи. Как предполагает Мадьяр, в течение года российские войска «стопроцентно» будут иметь собственную спутниковую связь, обеспечивая работу беспилотников и не только их, на всех направлениях.

По словам Бровди, сейчас у российских войск есть собственная система спутников и прототипы спутниковой связи. Пока они большого размера и легко обнаруживаемые, но скоро все придет в норму с учетом опыта применения тех же терминалов «Старлинк» на линии фронта.

«Старлинк» у них ограничили, у них есть своя собственная система спутников, и у них уже есть прототипы аналогов этого усиления сигнала типа «Старлинк». Да, они легко обнаруживаемые, они больших размеров и так далее. Но это вопрос времени. Они за год эволюционируют, и у них будет собственная альтернативная сеть вдоль всей полосы фронта.

Ранее сообщалось, что Россия начала массовую поставку в зону СВО компактных терминалов спутниковой связи «Спирит-030». Новые системы компактные, имеют антенны всего 30 см в диаметре, но устойчиво работают через спутники на геостационарной орбите.

