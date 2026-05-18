Войти
РИА Новости

Российские военные оценили работу перехватчика БПЛА "Елка"

165
0
0
Военнослужащий РФ
Военнослужащий РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Морпехи-минометчики оценили эффективность перехватчика дронов "Елка"

ДОНЕЦК, 15 мая — РИА Новости. Военнослужащие миномётного расчёта положительно оценили работу перехватчика беспилотников "Ёлка", рассказал РИА Новости боец соединения морской пехоты в составе группировки войск "Центр" с позывным "Краб".

По словам командира минометного расчета 61-й гвардейской бригады, перехватчик уже применялся против различных типов украинских дронов.

"Нам выдали "Ёлку", попробовали — хорошая вещь. Эффективно поражает цели, у нас два из двух", — сообщил военнослужащий.

По его словам, поражение целей осуществлялось на дистанции около 600 метров.

"Дистанция была хорошая — примерно 600 метров. Нужно было чуть выше брать, и она свою цель достигала", — пояснил "Краб".

Он добавил, что с помощью комплекса удалось уничтожить как более крупные беспилотники, так и FPV-дроны на оптоволокне.

"Мавик" сбили и маленькие FPV на оптоволокне. Вообще здорово по ним работала", — отметил командир расчёта.

Военнослужащий подчеркнул, что эффективно использовать систему смог даже боец без большого опыта эксплуатации подобных комплексов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.05 01:42
  • 1
Подразделения БАРС создадут в Удмуртии для защиты жителей и заводов от БПЛА
  • 18.05 01:28
  • 1
НАТО окажет давление на европейских производителей оружия, чтобы увеличить инвестиции (Financial Times, Великобритания)
  • 18.05 01:17
  • 1
Лидер АдГ: Война на Украине представляет угрозу безопасности Германии
  • 18.05 01:03
  • 0
Комментарий к "Fighter Battle: Can Ukraine’s F-16s Defeat Russia’s Su-35 and Su-57?"
  • 17.05 21:45
  • 0
Комментарий к "Боевые самолеты России превзошли вооружение НАТО"
  • 17.05 19:59
  • 4
ОАК передала Минобороны России партию самолетов Су-57 с обновленным комплексом вооружения
  • 17.05 18:41
  • 6
В России появится собственный 90-нанометровый литограф
  • 17.05 13:01
  • 15822
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.05 04:04
  • 0
Комментарий к "ЗРК «Тор-М2» - в центре внимания западной военной прессы"
  • 17.05 02:58
  • 0
Комментарий к "Путина неверно поняли по поводу скорого завершения СВО. Вот что это значит (The Jerusalem Post, Израиль)"
  • 16.05 16:32
  • 1
Турецкий флот пополнил первый танкодесантный корабль нового поколения
  • 16.05 16:21
  • 2
Тактика применения авиационных управляемых ракет "воздух - воздух" большой дальности в ходе СВО
  • 16.05 15:53
  • 1
Боевые самолеты России превзошли вооружение НАТО
  • 16.05 15:13
  • 1
Путин рассказал об укреплении технологического суверенитета России
  • 16.05 10:53
  • 2
ОДК внедрила высокоэффективный метод получения нанокомпозитных покрытий лопаток авиадвигателей