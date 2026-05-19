Флот фрегатов ВМС Германии. Часть I.

Военно-морские силы Германии переживают трансформацию. Амбициозные планы по созданию будущего флота были изложены в документе «Курс ВМС 2025» (Navy Course 2025), опубликованном в мае 2025 года. Эти изменения очевидны в составе флота фрегатов ВМС.

Фрегаты типа «Бранденбург» (F123) уже прошли модернизацию, а модернизация фрегатов типа «Саксония» (F124) запланирована. Последние участвовали в боевых действиях в Красном море в 2024 году. Фрегаты типа «Баден-Вюртемберг» (F 125) начали свое первое оперативное развертывание в 2023 году. Планы их модернизации для повышения боевых возможностей находятся в стадии разработки.

Началось строительство фрегатов типа «Нижняя Саксония» (F 126), а Бундестаг ФРГ одобрил приобретение фрегатов проекта F 127. В преддверии официального контракта на строительство этих фрегатов и после публикации документа «Курс ВМС 2025» имеет смысл обратить внимание на немецкий флот фрегатов.

Фрегаты типа «Бранденбург» (F 123)

Четыре фрегата типа F 123 – cамые старые корабли этого класса в составе ВМС бундесвера. Этот проект вступает в третье десятилетие службы, и за время своего существования корабли этого типа прошли последовательную модернизацию. В 2021 году компания Saab заключила контракт на дальнейшую модернизацию, которая должна была включать установку системы Sea Grifo, общеевропейского решения, РЛС управления огнём CEROS 200 и системы управления боем 9LV. Компания Aiken & Rasmussen также выполняет дополнительные работы в Германии по начальным задачам модернизации, начатым компанией Schleuniger-Holten & Meckenshlagern.

Фрегат тип «Бранденбург», проект F 123

Корабли проекта регулярно участвуют в оперативной деятельности флота. В частности «Бавария» недавно участвовала в учениях «Балтийские операции 2025». Головной корабль проекта «Бранденбург» ощутил на себе изменившуюся оперативную обстановку в Восточном Средиземноморье во время выполнения задач Морской оперативной группы миротворческих сил ООН в Ливане (UNIFIL). В ходе развертывания UNIFIL в 2024 году корабль стал элементов системы раннего предупреждения и передавал информацию о воздушной активности войскам на берегу.

Проект «Саксония» (F124)

Аналогичные типу «F 123»в области ПВО, корабли типа «Саксония» в 2024 году также столкнулись с новой оперативной задачей. Так, в рамках операции «Аспиды» с февраля по апрель того же года в Красном море фрегат «Гессен» использовал зенитные управляемые ракеты (ЗУР) RIM-116, 76-мм орудие и размещенный на борту вертолет Sea Lynx для уничтожения двух БПЛА, безэкипажного катера (БЭК) и противокорабельной ракеты (ПКР). Поход не обошелся без проблем, и в одном случае неполадка с РЛС привела к тому, что две ЗУР Standard Missile (SM)-2MR Block IIA не смогли поразить цель. Однако выяснилось, что целью был американский БПЛА MQ-9 Reaper, и никакого ущерба нанесено не было.

Фрегат тип "Саксония", проект F 124

Как и в случае с «F 123», для этого типа существуют планы модернизации. В 2021 году команда Hensoldt/Israel Aerospace Industries получила контракт на разработку новой системы ПРО и радара дальнего действия для этого типа кораблей.

Согласно информации от Федерального ведомство по вопросам оборудования, информационных технологий и технического обслуживания бундесвера (BAINBW), программы модернизации четырех фрегатов тип F123 и трех фрегатов тип F124 будут завершены к концу текущего десятилетия.

Представитель BAINBW также подтвердил, что существуют планы по интеграции лазерной системы вооружения на транспорт снабжения типа «Берлин» (проект 702) «Бонн» (бортовой номер A 1413). Это решение последовало за успешными морскими испытаниями разработанной компаниями MBDA и Rheinmetall лазерной системы вооружения (размещенной в контейнере), которые проходили с октября 2022 года по сентябрь 2023 года на фрегате «Саксония». Однако, как отмечается, «окончательное решение о внедрении высокоэнергетических лазерных систем вооружения на другие корабли или типы кораблей еще не принято».

Тем временем фрегаты проекта F 124 в качестве замены своих ПКР RGM-84D Harpoon Block получат ПКР NSM производства компании Kongsberg. Первая интеграция ракеты NSM (которая также обладает возможностью поражения наземных целей) в ВМС бундесвера ожидается в этом десятилетии.

Аналогично проекту F 123, корабли типа «Саксония» планируется вывести из эксплуатации в 2030-х годах. Однако контракты на их замену, кораблями типа F 127, еще не заключены.

Фрегаты типа«Баден-Вюрттемберг»(F 125)

Четыре корабля проекта F125 проектировались и строились после 11 сентября для стабилизационных миссий, но изменившаяся ситуация в области безопасности после начала СВО на Украине в феврале 2022 года привела к переоценке огневой мощи этого типа. В настоящее время ракетное вооружение обеспечивается восемью ПКР Harpoon Block IC и двумя пусковыми установками (ПУ) Mk 49 для ЗУР Rolling Airframe Missile (RAM) Block II ПВО ближней дальности. Вместе с тем, планируется модернизация.

Многоцелевой фрегат F222 "Баден-Вюрттемберг"

Рассматривается возможность интеграции на корабли этого типа ЗРК IRIS-T (инфракрасная система визуализации и управление вектором тяги) компании Diehl.

В декабре 2024 года BAAINBw заключило с Diehl контракт на проведение технико-экономического обоснования интеграции системы, включая демонстрационный образец. Разработчик предложил «…комбинацию SLS [наземная ракета малой дальности] и SLM [наземная ракета средней дальности] для программ F125 и F127».

В своем комментарии вице-президент по стратегическим программам наземной ПВО компании Diehl Defence Андре Нольт сказал: «Мы извлекли уроки из атак в Красном море, поняв, что для повышения эффективности перехватчиков необходимо расширять возможности сенсорной системы. Корабли, как правило, обладают лучшей ситуационной осведомленностью, чем любая наземная система, более совершенными комплексами сенсоров и более эффективным объединением данных. Распространяются мощные системы, такие как радары с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). Это упрощает поддержку зенитных ракет данными о цели, поскольку системам IRIS-T и подобным ей необходимы данные о цели определенного качества».

Отсутствие у F 125 вертикальной пусковой установки (ВПУ) привело к новому подходу. По словам А.Нольта, ЗРК будет размещаться в «20-футовом контейнере ISO на палубе, подобном тем, что используются на суше, но защищенном от волн, ударов и вибрации.Мы называем это модулем для выполнения задач. Мы считаем, что на фрегатах F 125 найдется место для четырех таких модулей». Дополнительное внимание было уделено и сочетанию ракет: «Учитывая дальность действия SLM в 40 км и потолок в 20 км, а также дальностьдействия SLX (наземного запуска с увеличенной дальностью) в 80 км и потолок в 30 км, мы посчитали, что комбинация обоих типов ракет в пусковой системе соответствует требованиям ВМС, поэтому мы обратились к ВМС Германии на этой основе».

А.Нольте продолжил: «У нас есть собственное программное обеспечение, Sensor Fire and Weapon Control (SFWC), которое взаимодействует с другими. Например, мы интегрировали его с системой управления и контроля Airbus C2. Мы также интегрируем IRIS-T с наземными радарами, включая Saab Giraffe 4A и 1X для меньших дальностей, и с Hensoldt TRML-4D», последний из которых аналогичен системе TRS-4D на F 125.

В номенклатуре изделий Diehl Defence есть ПУ IRIS-T SLM, управляемая с командного пункта на удалении до 20 км. Дальность управления может быть увеличена в зависимости от радиосвязи и высоты антенны. Хотя существуют ограничения по горизонтали, эта распределенная система может иметь преимущества на больших расстояниях в море. В этой связи, рассматривается возможность создания флота с несколькими БЭКами, управляемыми с корабля-носителя – например, фрегата F125. Они должны быть достаточно большими, чтобы нести 20-футовую ISO контейнерную ВПУ. Как вариант в качестве ближнего эшелона ПВО рассматривается также анти-дрон Cicada. БПЛА Cicada производятся массово и по более низкой цене за единицу, чем очередь 35-мм программируемых осколочных боеприпасов. Но все системы ближнего действия, включая Cicada, с дальностью менее 5 км, имеют свои ограничения.

Между тем, в докладе «Курс Море 2025» указано, что фрегаты проекта F125 будут выполнять основную роль в борьбе с надводными целями (ASuW) и при нанесении морского удара. Исходя из этого, фрегаты проекта «Баден-Вюрттемберг» также получат ПКР NSM, и, возможно, модульные контейнерные системы для поражения наземных целей.

Кроме того, существуют планы по оснащению фрегатов ВМС перспективной сверхзвуковой ударной ракетой (3 SM) Tyrfing компании Kongsberg, предназначенной для поражения морских и наземных целей. Предполагается, что Tyrfing, как дополнение к NSM, будет устанавливаться ​​с 2035 года. Поскольку ожидается, что корабли типа F125 будут находиться на вооружении к этой дате, существует вероятность того, что они получат новую ракету; однако она также может быть установлена ​​на корабли типов F126 и F127.

Продолжение следует…

Источник: Janes Defence and Intelligence Review