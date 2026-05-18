РИА Новости

ВСУ начали устанавливать на ударные БПЛА камеры заднего вида

Боевая работа расчета БПЛА "Молния" батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" на Славянском направлении СВО
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Боевики ВСУ начали устанавливать на ударные беспилотники по две камеры, одна из которых работает как камера заднего вида, из-за российских дронов противовоздушной обороны, рассказал РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки войск "Центр" с позывным "Грек".

По словам военнослужащего 61-й гвардейской бригады, такая модернизация создана из-за перехватов российскими беспилотниками.

"ВСУ стали устанавливать на заднюю часть камеры. Они специально хотят быть начеку", - сообщил военнослужащий.

Он отметил, что при работе российских расчетов фиксируются попытки маневрирования беспилотников с учетом обзора сразу с двух камер.

"Когда мы подлетаем, один расчет заходит на цель, а у него уже может быть низкий заряд батареи. Он заходит и видит, что дрон начинает маневрировать, ориентируясь по второй камере", - рассказал "Грек".

По его словам, при необходимости к перехвату подключаются дополнительные расчеты.

"Если первый не сбил, подлетает второй расчет сбоку. Молодой летит, старый страхует", - пояснил он.

