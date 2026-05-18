"Выстрелил и забыл": сверхточная ракета Х-39 влетела в форточку объекта ВСУ

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Российские вертолеты Ми-28НМ и Ка-52М применяют на фронте одни из самых совершенных легких многоцелевых авиационных ракет в мире. Речь идет об "Изделии 305", известном как Х-35 или ЛМУР.

Причем, они фигурируют не в отдельных эпизодах, а в постоянных боевых вылетах, в ходе которых уничтожается различная боевая техника противника, а также стационарные объекты. Например, канал "Бортовой Журнал Военлета" разместил очередное видео, где такое средство поражения влетело буквально в форточку пункта временной дислокации одного из формирований киевского режима.

Мощный взрыв буквально по кирпичу разобрал здание с размещавшимися там боевиками ВСУ. Судя по кадрам, снятым после этого удара разведывательным дроном, выживших солдат противника здесь не было.

ЛМУР относится к боеприпасам, функционирующим по принципу: "выстрелил - забыл", то есть, наводка осуществляется в автоматическом режиме. Однако при необходимости оператор может переправить ракету на другую более опасную или приоритетную цель, расположенную на расстоянии до двух с половиной десятков километров.

Алексей Брусилов

Видео: "Бортовой Журнал Военлета"