Войти
Lenta.ru

ВВС США заменят MQ-9 Reaper на более простой и массовый БПЛА

149
0
0
Фото: Ricardo Arduengo / Reuters
Фото: Ricardo Arduengo / Reuters.

ВВС США планируют заменить MQ-9 Reaper на более простой и массовый БПЛА

Военно-воздушные силы (ВВС) США планируют заменить MQ-9 Reaper на более простой беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает Aviation Week.

Требования к новому БПЛА предполагают использование новых технологий производства, которые бы обеспечили массовый выпуск беспилотников по более низкой цене, чем MQ-9 Reaper, что позволит «закупать его в больших количествах и более свободно использовать в условиях боевых действий».

По сравнению с MQ-9 Reaper, новый БПЛА будет иметь, как замечает TWZ, более низкую живучесть, что демонстрирует отказ от качества в пользу количества. Как заявил на слушаниях в Комитете по вооруженным силам Сената США генерал-майор Кристофер Ниеми, новый беспилотник будет проще и дешевле производить «в больших количествах». Офицер добавил, что теперь военное ведомство считает возможным создание нового БПЛА, который будет «более гибким» и сможет опираться на принцип открытой архитектуры.

Как уверяет Aviation Week, в настоящее время американская сторона располагает более 130 беспилотниками MQ-9 Reaper.

В апреле The National Interest заметил, что стоимость потерянных в ходе операции Epic Fury («Эпическая ярость») американских разведывательно-ударных дронов MQ-9 Reaper превышает цену уничтоженного на земле «летающего радара» E-3 Sentry.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
E-3
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.05 01:42
  • 1
Подразделения БАРС создадут в Удмуртии для защиты жителей и заводов от БПЛА
  • 18.05 01:28
  • 1
НАТО окажет давление на европейских производителей оружия, чтобы увеличить инвестиции (Financial Times, Великобритания)
  • 18.05 01:17
  • 1
Лидер АдГ: Война на Украине представляет угрозу безопасности Германии
  • 18.05 01:03
  • 0
Комментарий к "Fighter Battle: Can Ukraine’s F-16s Defeat Russia’s Su-35 and Su-57?"
  • 17.05 21:45
  • 0
Комментарий к "Боевые самолеты России превзошли вооружение НАТО"
  • 17.05 19:59
  • 4
ОАК передала Минобороны России партию самолетов Су-57 с обновленным комплексом вооружения
  • 17.05 18:41
  • 6
В России появится собственный 90-нанометровый литограф
  • 17.05 13:01
  • 15822
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.05 04:04
  • 0
Комментарий к "ЗРК «Тор-М2» - в центре внимания западной военной прессы"
  • 17.05 02:58
  • 0
Комментарий к "Путина неверно поняли по поводу скорого завершения СВО. Вот что это значит (The Jerusalem Post, Израиль)"
  • 16.05 16:32
  • 1
Турецкий флот пополнил первый танкодесантный корабль нового поколения
  • 16.05 16:21
  • 2
Тактика применения авиационных управляемых ракет "воздух - воздух" большой дальности в ходе СВО
  • 16.05 15:53
  • 1
Боевые самолеты России превзошли вооружение НАТО
  • 16.05 15:13
  • 1
Путин рассказал об укреплении технологического суверенитета России
  • 16.05 10:53
  • 2
ОДК внедрила высокоэффективный метод получения нанокомпозитных покрытий лопаток авиадвигателей