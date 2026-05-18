РИА Новости

Созданный в МЧС центр сертификации будет следить за качеством противогазов

Нашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Созданный в структуре МЧС России центр сертификации средств индивидуальной защиты населения будет вести реестр соответствия заявленным характеристикам противогазов и детских защитных камер, а также другой продукции в области гражданской обороны, сообщает ведомство.

Накануне министерство сообщило о создании органа по сертификации продукции гражданской обороны на базе 4-го научно-исследовательского центра "Совершенствования защитных мероприятий". Местом дислокации центра определен Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Руководителем нового органа стал заместитель начальника ВНИИ ГОЧС Владимир Мошков.

"ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) утвердил порядок проведения работ по сертификации, определил формы заявки на сертификацию и реестра сертификатов соответствия", - говорится в информационном письме института.

Отмечается, что специалисты ведомства, кроме того, разработали порядок оценки соответствия средств индивидуальной защиты населения к требованиям по их сертификации, а также процессов проектирования, производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации изделий.

"В состав средств индивидуальной защиты в области гражданской обороны, подлежащих сертификации, входят камеры защитные детские, предназначенные для защиты детей от воздействия паров (газов) и аэрозолей бактериологических (биологических) агентов, радиоактивных материалов и токсичных химических веществ; гражданские противогазы, в том числе детские, предназначенные для защиты органов дыхания, глаз и кожных покровов головы человека от воздействия паров (газов) и аэрозолей бактериологических (биологических) агентов, радиоактивных материалов и токсичных химических веществ", - отмечается в приложении к приказу ВНИИ ГОЧС.

