США купят десять тысяч ракет за три года

Минобороны США запланировало купить десять тысяч недорогих крылатых ракет за три года. Об этом сообщает TWZ.

Также в период с 2027 по 2029 годы Пентагон планирует приобретение примерно такого же количества сравнительно недорогих гиперзвуковых ракет Blackbeard («Черная борода»). «Новые рамочные соглашения являются частью более широкой стратегии по значительному увеличению американских запасов боеприпасов для нанесения ударов с большой дистанции и подготовке промышленной базы к поддержанию этих запасов в будущем», — говорится в публикации.

Производством крылатых ракет в рамках программы Low-Cost Containerized Missles (LCCM) выступят компании Anduril, CoAspire, Leidos и Zone 5, гиперзвуковых — Castelion. Издание подчеркивает, что, как следует из названия программы, новое оружие может запускаться из контейнерных установок, что облегчит логистику и сократит расходы.

В марте Defense News сообщило, что компания Anduril — производитель бомбящих Россию дронов — планирует создать для Военно-морских сил США в рамках программы Combat Autonomous Maritime Platform Project (CAMP) сверхбольшую беспилотную подлодку.

В октябре Telegram-канал «Военная хроника» отмечал, что сравнительно дешевые модульные крылатые ракеты семейства Barracuda производства Anduril, которые США, возможно, будут поставлять Вооруженным силам Украины, могут ударить по таким российским городам, как Нижний Новгород, Владимир, Ярославль, Москва и Саратов.