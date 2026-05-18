Войти
Lenta.ru

США купят десять тысяч ракет за три года

147
0
0
Фото: Jason Reed / Reuters
Фото: Jason Reed / Reuters.

Минобороны США запланировало купить десять тысяч крылатых ракет за три года

Минобороны США запланировало купить десять тысяч недорогих крылатых ракет за три года. Об этом сообщает TWZ.

Также в период с 2027 по 2029 годы Пентагон планирует приобретение примерно такого же количества сравнительно недорогих гиперзвуковых ракет Blackbeard («Черная борода»). «Новые рамочные соглашения являются частью более широкой стратегии по значительному увеличению американских запасов боеприпасов для нанесения ударов с большой дистанции и подготовке промышленной базы к поддержанию этих запасов в будущем», — говорится в публикации.

Производством крылатых ракет в рамках программы Low-Cost Containerized Missles (LCCM) выступят компании Anduril, CoAspire, Leidos и Zone 5, гиперзвуковых — Castelion. Издание подчеркивает, что, как следует из названия программы, новое оружие может запускаться из контейнерных установок, что облегчит логистику и сократит расходы.

В марте Defense News сообщило, что компания Anduril — производитель бомбящих Россию дронов — планирует создать для Военно-морских сил США в рамках программы Combat Autonomous Maritime Platform Project (CAMP) сверхбольшую беспилотную подлодку.

В октябре Telegram-канал «Военная хроника» отмечал, что сравнительно дешевые модульные крылатые ракеты семейства Barracuda производства Anduril, которые США, возможно, будут поставлять Вооруженным силам Украины, могут ударить по таким российским городам, как Нижний Новгород, Владимир, Ярославль, Москва и Саратов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Barracuda
Компании
Leidos
Проекты
ГЗЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.05 01:42
  • 1
Подразделения БАРС создадут в Удмуртии для защиты жителей и заводов от БПЛА
  • 18.05 01:28
  • 1
НАТО окажет давление на европейских производителей оружия, чтобы увеличить инвестиции (Financial Times, Великобритания)
  • 18.05 01:17
  • 1
Лидер АдГ: Война на Украине представляет угрозу безопасности Германии
  • 18.05 01:03
  • 0
Комментарий к "Fighter Battle: Can Ukraine’s F-16s Defeat Russia’s Su-35 and Su-57?"
  • 17.05 21:45
  • 0
Комментарий к "Боевые самолеты России превзошли вооружение НАТО"
  • 17.05 19:59
  • 4
ОАК передала Минобороны России партию самолетов Су-57 с обновленным комплексом вооружения
  • 17.05 18:41
  • 6
В России появится собственный 90-нанометровый литограф
  • 17.05 13:01
  • 15822
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.05 04:04
  • 0
Комментарий к "ЗРК «Тор-М2» - в центре внимания западной военной прессы"
  • 17.05 02:58
  • 0
Комментарий к "Путина неверно поняли по поводу скорого завершения СВО. Вот что это значит (The Jerusalem Post, Израиль)"
  • 16.05 16:32
  • 1
Турецкий флот пополнил первый танкодесантный корабль нового поколения
  • 16.05 16:21
  • 2
Тактика применения авиационных управляемых ракет "воздух - воздух" большой дальности в ходе СВО
  • 16.05 15:53
  • 1
Боевые самолеты России превзошли вооружение НАТО
  • 16.05 15:13
  • 1
Путин рассказал об укреплении технологического суверенитета России
  • 16.05 10:53
  • 2
ОДК внедрила высокоэффективный метод получения нанокомпозитных покрытий лопаток авиадвигателей