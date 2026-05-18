Драгунский толк: как армия прорывает укрепления под Новопавловкой

Мотогруппы используют для снабжения, эвакуации и стремительных заходов на позиции

Наши войска продолжают перерезать украинскую логистику поселка Новопавловка в Днепропетровской области. На этом участке ВСУ успели создать мощные укрепления, что осложняет наступательные действия. Для прорыва такой обороны нужна специальная подготовка и тщательная проработка операций. Зачем на передовой нужны новые «драгуны», почему при штурме не обойтись без минометов и как дроны ведут наших бойцов в атаку — в материале «Известий».

«Бои складывались нелегко»

Взрывы гранат, пулеметные очереди и рев моторов — в такой атмосфере проходят тренировки штурмового отряда 239-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр».

За подготовкой бойцов следит заместитель командира штурмового отряда по военно-политической работе Мевлуд Джамарашвили. Во время боев в районе Новопавловки он временно исполнял обязанности командира.

— Бои складывались непросто, но ребята всё понимали. Не было тех, кто шел назад, все достойно продвигались вперед. Каждый знал свою задачу и старался выполнить ее до конца, — вспоминает он последние бои за населенный пункт.

Командир штурмового отряда по военно-политической работе Мевлуд Джамарашвили

По его словам, во время штурма бойцы постоянно чувствовали поддержку командования и не испытывали проблем со снабжением.

— Я знаю по собственному опыту, что такое сидеть на чае с галетами и неделями не видеть нормальной еды, — говорит Мевлуд.

Сейчас штурмовики всё чаще работают малыми группами, находясь на значительном удалении друг от друга и от основных сил. В таких условиях снабжение становится одной из самых сложных задач.

Мевлуд знает о том, как проходят бои и действуют малые группы, на собственном опыте. А его у него более чем достаточно. Он служит в армии с 2014 года. Отучившись на снайпера, встретил СВО командиром соответствующего взвода. Выполнял задачи как снайпер в районе Кременной. После этого согласился на переход в штурмовой отряд, где стал командиром роты, а потом заместителем комбата.

Тренировки под дронами

На бронежилете у Мевлуда — страйкбольные гранаты и шумовой пистолет. Идет активное обучение личного состава перед выполнением будущих задач, которые, по меткому замечанию командира, скорее всего «не станут легче прошлых».

Разговор прерывается ревом моторов — появляется отряд мотоциклистов. Здесь оборудована специальная трасса для подготовки водителей мотоциклов, квадроциклов и багги. На ней есть участки, имитирующие бездорожье, перепады высот и склоны терриконов.

Так тренируются современные «драгуны» — бойцы, которые должны максимально быстро преодолевать опасные участки, мгновенно спешиваться и вступать в бой.

Больше всего военнослужащих, сменяя друг друга, занимаются на полосе психологической подготовки.

— Здесь боец сам понимает, насколько готов к выполнению боевой задачи, — объясняет Мевлуд. — А командиры видят слабые места, помогают, подсказывают, над чем еще нужно работать — и физически, и морально.

На полосе комбат или замполит ставят вводные задачи, указывают условных раненых, отправляют группы эвакуации.

Кроме стандартных препятствий, здесь есть ходы сообщения, здания и фортификационные сооружения. Полосу дорабатывают по мере возникновения новых угроз: добавляют для тренировок проволоку-«путанку» или перестраивают условные опорники.

Вдоль трассы лежат муляжи тел, над головами бойцов работают учебные дроны-камикадзе, от которых необходимо укрываться или занимать оборону. Из динамиков транслируются звуки стрельбы и взрывов, а рядом с бегущими пехотинцами срабатывают имитационные заряды.

По словам инструкторов, у новичков на такой полосе бывают потеря ориентации, приступы паники и даже рвота. Но именно такая подготовка позволяет выработать автоматизм действий в условиях сильнейшего стресса.

Минометы на передовой

Действия штурмовых групп поддерживаются огнем, в том числе минометным. В силу роста плотности и увеличения дистанции количества FPV-дронов тактические возможности применения этого вооружения сужаются. Но для непосредственной поддержки пехоты в скоротечном бою они пока остаются необходимыми.

Однако работать расчетам становится всё сложнее.

Офицер по наведению и целеуказанию лейтенант Евгений Паньков

Офицер по наведению и целеуказанию лейтенант Евгений Паньков вспоминает, как во время боев за Новопавловку минометчики попали под удар вражеских FPV-дронов.

— Осколками ранило командира взвода, — рассказывает он. — Тогда я принял решение выдвинуться на огневые позиции и организовать работу расчета.

Первым делом офицер организовал эвакуацию раненого.

— Сейчас с ним всё нормально, — говорит Евгений.

После этого бойцы вновь развернули миномет и продолжили поддержку штурмовых подразделений.

На линии боевого соприкосновения минометные расчеты постоянно находятся под угрозой атак беспилотников. Поэтому позиции стараются оборудовать как можно дальше от противника. Но в боях за Новопавловку расчетам приходилось работать на средних дистанциях.

— В таких условиях и сам миномет, и боеприпасы к миномету можно доставлять только пешком, а если позволяют условия, то на мотоциклах, — говорит офицер.

Позиции также нередко меняли пешком. Прикрытие обеспечивали штурмовики. После смены позиции расчеты сразу возвращались к работе.

— Дальше действовали с командиром отряда: он давал цели, он же и корректировал, — поясняет Евгений. — Уничтожали расчеты дроноводов противника и их укрытия, штурмовые группы врага, которые сидели в лесополосах.

По его словам, обороняться от вражеских БПЛА приходилось ежедневно. Для этого из свободных от боевой работы расчетов формировали постоянное прикрытие со стрелковым оружием всех видов.

Как дроны помогают штурму

Во время боев под Новопавловкой активно работали и российские операторы беспилотников, в том числе расчеты FPV-дронов штурмового отряда.

Старший оператор ударных БПЛА Сергей Мерсеитов вспоминает, что дроны использовали не только для ударов.

— Мы доставляли воду, работали по противнику днем и ночью, помогали штурмовым группам ориентироваться, — говорит он.

Старший оператор ударных БПЛА Сергей Мерсеитов

По словам Сергея, в ходе боя бойцы иногда теряют ориентировку и не могут быстро свериться с картой.

— Тогда операторы «Мавиков» подлетают к группе и по рации буквально выводят людей к нужной точке, — объясняет он.

Операторы беспилотников также помогают прикрывать штурмовиков от тяжелых украинских дронов типа «Баба-яга».

— Подлетаем, пытаемся сбить ее, — говорит Сергей.

В одном из боев, вспоминает он, сначала пришлось отражать атаку крупной группы украинской пехоты, а затем уничтожать мотогруппу противника, пытавшуюся прорваться к позициям.

Свой боевой путь Сергей начал в 2024 году в составе разведгруппы. После ранения освоил специальность оператора БПЛА и теперь обучает штурмовиков противодействию дронам. Во время занятий он имитирует атаки беспилотников, а затем разбирает с бойцами видеозаписи тренировок, объясняя ошибки в маскировке и действиях при угрозе удара с воздуха.

Над полигоном снова разносится рев моторов. Штурмовые группы уходят на новый круг полосы препятствий — уже под треск автоматных очередей и жужжание учебных дронов. Через несколько дней многим из них предстоит услышать эти звуки уже на передовой.

Дмитрий Астрахань