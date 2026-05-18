На Западе забили тревогу после предупреждения Путина

Asia Times: РФ готовится развернуть ядерную торпеду «Посейдон» на «Хабаровске»

Размещение ядерной торпеды «Посейдон» на борту подлодки «Хабаровск», как утверждается, способно существенно изменить баланс сил в сфере подводной обороны. Об этом пишет Asia Times.

В публикации говорится, что Россия готовится разместить ядерную торпеду «Посейдон» на специальной подлодке «Хабаровск». Авторы материала считают, что это может стать важным элементом сдерживания и подводной войны.

Также отмечается, что подлодка войдет в состав стратегических вооружений, представленных президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. По утверждению издания, «Посейдон» создавался для преодоления систем ПРО и способен представлять серьезную угрозу прибрежным городам, инфраструктуре и авианосным группировкам противника.

«Хабаровск» длиной около 135 метров сочетает в себе конструктивные элементы ПЛАРБ класса «Борей» и первого носителя «Посейдона» — подлодки «Белгород».

Ранее Путин сообщил, что Россия завершает создание торпеды «Посейдон» и крылатой ракеты «Буревестник». «На завершающей стадии находится работа над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками», — сказал глава государства.