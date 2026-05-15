AeroVironment успешно испытала противодроновую лазерную систему, установленную на борту авианосца

Aero Vironment LOCUST

В октябре 2025 года американский оборонный подрядчик AeroVironment успешно испытал лазерную систему для борьбы с БПЛА, установленную на борту авианосца ВМС США «Джордж Буш». Речь идет о лазере LOCUST, который на время испытаний закрепили на палубе цепями. Доставка, монтаж и непосредственно испытания заняли всего один день.

Важным нюансом стало то, что члены экипажа авианосца, до этого совершенно незнакомые с лазерным оружием, освоили управление системой уже после короткого часового обучения. В компании сообщили — все учебные цели в ходе испытаний были успешно поражены. На случай внезапного появления дронов AeroVironment предлагает размещать LOCUST в разных частях боевых кораблей. Однако по-прежнему одной из проблем интеграции боевых лазеров в ВМС остается энергоснабжение. Помимо этого, таким системам необходимы охлаждение, защита оптики и электроники от солевого тумана, влажности и вибраций, а также стабилизация с учетом движения корабля. На крупных кораблях, включая авианосцы, крейсеры и эсминцы, возможностей для размещения подобных систем больше, тогда как на небольших судах ограничения по месту, питанию и охлаждению заметно жестче.

USS George H W Bush

Александр Агеев

