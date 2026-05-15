Войти
Газета.ru

Рубио назвал вторую армию мира

193
0
0
Армия КНР
Армия КНР.
Источник изображения: Keystone Press Agency/Global Look Press

Рубио назвал армию Китая второй самой сильной в мире

Армия КНР является второй по силе в мире. Об этом в интервью телеканалу NBC News заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

По его словам, скорость роста мощи Вооруженных сил Китая за последние десять лет «беспрецедентна».

«Сложно игнорировать, как быстро [они укрепляются], и [какими большими] становятся. <...> Они без сомнений вторая самая сильная армия в мире», — сказал госсекретарь.

Также он отметил, что КНР имеет «амбиции» для того, чтобы «проецировать силу по миру, как это делают США».

Накануне руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии РАН Екатерина Заклязьминская заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин проводит чистку военной верхушки, чтобы не допустить повышения влияния кого-либо из китайских генералов. По ее словам, Си стремится создать более лояльную, управляемую, эффективную военную верхушку, которая в случае каких-либо конфликтов сможет эффективно командовать китайской армией.

В начале мая в Китае двух бывших министров обороны приговорили к высшей мере наказания. Их признали виновными во взяточничестве, лишили политических прав и конфисковали имущество. Какие обвинения им вменили и как будет исполняться приговор — в материале «Газеты.Ru».

Ранее армия Китая назвала пять уроков операции США и Израиля против Ирана.

Антон Демидов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Китай
США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.05 05:04
  • 15800
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.05 04:49
  • 338
Космонавтика Илона Маска
  • 15.05 04:08
  • 1
Тактика применения авиационных управляемых ракет "воздух - воздух" большой дальности в ходе СВО
  • 15.05 03:50
  • 1
Мощность российских лазеров для поражения БПЛА раскрыли
  • 15.05 03:40
  • 1
Новая российская подводная лодка с ядерными торпедами будет искать бреши в подводной обороне США (Asia Times, Гонконг)
  • 15.05 03:38
  • 1
Атомные «Бореи» ВМФ России прикрыли от дронов
  • 14.05 21:12
  • 0
О подходе к определению "лучшего" танка (точнее, ОБТ).
  • 14.05 14:00
  • 2
Особенность «Сармата» сочли пережитком холодной войны
  • 14.05 12:17
  • 1
Новая российская МБР обессмыслила американский «Золотой купол»
  • 14.05 05:04
  • 1
Немецко-украинские ракеты Ruta Block 2 сочли угрозой для России
  • 14.05 00:31
  • 4
Уязвимость кораблей ВМС США в Ормузском проливе связали с проблемой радиогоризонта
  • 13.05 12:56
  • 74
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 13.05 01:48
  • 1
«Извините, я ошибся»: в США обсуждают искусственный интеллект в науке
  • 13.05 01:34
  • 1
Франция отказалась создавать крупные зарубежные военные базы
  • 12.05 17:20
  • 0
«Помощь» идёт