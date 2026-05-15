Рубио назвал вторую армию мира

Рубио назвал армию Китая второй самой сильной в мире

Армия КНР является второй по силе в мире. Об этом в интервью телеканалу NBC News заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

По его словам, скорость роста мощи Вооруженных сил Китая за последние десять лет «беспрецедентна».

«Сложно игнорировать, как быстро [они укрепляются], и [какими большими] становятся. <...> Они без сомнений вторая самая сильная армия в мире», — сказал госсекретарь.

Также он отметил, что КНР имеет «амбиции» для того, чтобы «проецировать силу по миру, как это делают США».

Накануне руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии РАН Екатерина Заклязьминская заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин проводит чистку военной верхушки, чтобы не допустить повышения влияния кого-либо из китайских генералов. По ее словам, Си стремится создать более лояльную, управляемую, эффективную военную верхушку, которая в случае каких-либо конфликтов сможет эффективно командовать китайской армией.

В начале мая в Китае двух бывших министров обороны приговорили к высшей мере наказания. Их признали виновными во взяточничестве, лишили политических прав и конфисковали имущество. Какие обвинения им вменили и как будет исполняться приговор — в материале «Газеты.Ru».

Антон Демидов