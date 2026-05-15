«НАТО прекратит свое существование»: чем грозит Европе вывод войск США

Полковник Ходаренок допустил исчезновение НАТО как трансатлантического союза

Пентагон отменил развертывание в Польше 4 тыс. военных, сообщили Defense News и WSJ. До этого Вашингтон уже объявил о выводе 5 тыс. солдат из Германии, а Дональд Трамп грозил оставить без американских сил Италию и Испанию. Почему США лишают союзников своих войск, что это значит для НАТО и сможет ли Европа воевать без Соединенных Штатов — рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Пентагон внезапно отменил развертывание в Польше 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии Сухопутных войск ВС США, что стало важным шагом на пути к реализации плана президента Дональда Трампа по сокращению военного присутствия США в Европе. Об этом сообщило Defense News.

Также информацию подтвердило издание The Wall Streer Journal: по его данным, о своем решении американская сторона объявила 13 мая на встрече между Европейским командованием США и штабом армии США в Европе и Африке.

«Американские официальные лица заявили, что отмена развертывания второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии <...> является частью более широкой реконфигурации американского военного присутствия в Европе и что, вероятно, будут предприняты дополнительные шаги», — говорится в материале.

До этого, в начале мая, США уже объявили о выводе 5 тыс. военнослужащих с военных баз в Германии, а президент страны Дональд Трамп грозил оставить без американского контингента Италию и Испанию. Теперь под удар попала Польша: вооружение, военная техника и часть личного состава бронетанковой бригады уже находились в пути, когда их развертывание приостановили.

К слову говоря, наименование 1-й кавалерийской дивизии Сухопутных войск ВС США не должно никого вводить в заблуждение: это танковое соединение, а название «кавалерийская» (1st Cavalry Division) традиционно присутствует в наименовании этой дивизии еще с 1921 года.

Численность 2-й бронетанковой бригады — около 4 тыс. человек. И боевой состав этого соединения даже при развертывании в Польше никоим образом не повлиял бы на общее соотношение сил и средств на европейском театре военных действий.

Дело тут, разумеется, совершенно в другом. Соединенные Штаты при президенте Дональде Трампе — и даже до него — начали терять интерес к НАТО как к боеспособному военному блоку. Это началось далеко не с войны с Ираном в 2026 году, а существенно раньше, и в целом объясняется многими причинами, в том числе и сугубо геополитического характера.

Европа с распадом СССР и исчезновением Объединенных вооруженных сил организации Варшавского договора перестала быть гипотетическим театром военных действий номер один. Несмотря на все заявления политических деятелей прибалтийского происхождения о неминуемой войне с Россией, противника для НАТО в Европе, по сути дела, нет. Он попросту исчез в 1991 году. И реальных оснований для дальнейшего существования Североатлантического альянса сегодня не существует — или же они сильнейшим образом притягиваются за уши.

И в целом в наступившем веке регионом, где будут развертываться основные события мировой истории, становится Индо-Тихоокеанский. А Европа медленно, постепенно, но неотвратимо отходит на вторую, если не третью, сцену мирового геополитического и геостратегического театра.

Без всякого преувеличения, Соединенные Штаты нескольких последних десятилетий содержали Североатлантический альянс, который сегодня представляет собой мелко нарубленный салат из нескольких десятков лоскутных государств — да еще и с их непомерными амбициями, — вооруженные силы которых не представляют собой никакой боевой ценности.

И в Вашингтоне с каждым годом крепло убеждение, что все оперативно-стратегические задачи, стоящие перед США, будут при необходимости решены и без участия вооруженных сил прибалтийских и восточноевропейских государств. А расходы на их содержание для Соединенных Штатов — деньги, разве что, на ветер.

Поэтому нельзя исключать, что в исторически обозримый срок НАТО как трансатлантический союз прекратит свое существование и трансформируется в сугубо европейскую военную организацию, состоящую только из государств Старого света, да и то не всех.

И трудности, стоящие на пути формирования нового европейского военного союза, безусловно, будут весьма велики. Более 90% совокупной военной мощи НАТО сейчас составляют боевые возможности Вооруженных сил Соединенных Штатов. Система управления Североатлантическим альянсом полностью зависит только от Вашингтона. Если к этому добавить потенциал стратегических ядерных сил ВС США, возможности их орбитальной группировки космических аппаратов, всех видов разведки, то от альянса за вычетом американской мощи останутся полупартизанские формирования прибалтийских шуцманов.

Иными словами, процесс создания европейского военного блока и формирования объединенных вооруженных сил придется начинать чуть ли не с нуля. И наиболее острый вопрос, с которым могут столкнуться участники нового альянса на континенте – а кто, собственно, будет верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами? Представитель какого государства? И на какой основе будет происходить ротация руководящего состава нового альянса?

Если в НАТО лидерство Соединенных Штатов никогда не подвергалось сомнению и практически все руководящие должности в блоке занимали американские генералы, то участие в предполагаемом военном союзе только европейских государств может привести к скандальному выяснению, кто и по каким причинам станет лидером нового европейского альянса.

И главный вопрос — насколько и к какому времени этот союз будет готов к войне XXI века, скажем, с применением только конвенциональных средств поражения? Вполне возможно, что обозначаемые европейскими политиками даты войны с Россией — 2029–2030 годы — это не только предполагаемые сроки начала военных действий, но и временные рубежи, к которым хотя бы в первом приближении надо довести вооруженные силы государств Старого света до минимально боеспособного состояния. То есть, как минимум, отказаться от контрактного способа комплектования, увеличить боевой и численный состав, перевооружить, осуществить необходимое оперативное оборудование предстоящего театра военных действий, создать группировки на стратегических и тактических направлениях.

Михаил Ходаренок

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).