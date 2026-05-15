Папа Римский призвал не называть глобальное перевооружение обороной

Папа римский Лев XIV осудил глобальное перевооружение и рост военных расходов

Глава Римско-католической церкви во время визита в университет Сапиенца подверг критике наращивание военных бюджетов, назвав этот процесс угрозой для образования и здравоохранения.

Выступая перед студентами, понтифик обратил внимание на колоссальное увеличение затрат на армию, передает ТАСС.

"За последний год рост военных расходов во всем мире, и особенно в Европе, был колоссальным: давайте не будем называть „обороной“ перевооружение, которое лишь способствует напряженности и нестабильности, истощая инвестиции в образование и здравоохранение, подрывает доверие к дипломатии и служит источником обогащения элит, которые не думают об общем благополучии", – сказал он.

Лев XIV также отметил необходимость осторожного применения искусственного интеллекта в гражданской и военной сферах. Он подчеркнул, что человек должен всегда нести ответственность за принимаемые решения, и вновь выступил за мирное урегулирование конфликтов.

Весной прошлого года Евросоюз начал активную милитаризацию экономики. На экстренном саммите в Брюсселе утвердили план перевооружения на 800 млрд евро, а позже создали специальный фонд. Кроме того, европейские страны договорились увеличить оборонные бюджеты до 5% ВВП к 2035 году.

