Войти
Деловая газета "Взгляд"

Spiegel: Оборонный концерн KNDS ведет переговоры о покупке завода Mercedes-Benz

187
0
0
Европейский ОБТ от KNDS
Европейский ОБТ от KNDS.
Источник изображения: invoen.ru

Немецко-французский производитель военной техники KNDS планирует приобрести предприятие автомобильного гиганта Mercedes-Benz, расположенное недалеко от Берлина.

Оборонный концерн KNDS обсуждает возможность приобретения завода в Людвигсфельде у автомобильной компании Mercedes-Benz, передает РИА "Новости" со ссылкой на немецкое издание Spiegel.

"Немецко-французский производитель танков KNDS ведет переговоры с Mercedes-Benz о поглощении завода штутгартского автопроизводителя в Людвигсфельде к югу от Берлина", – отмечает журнал. Компания планирует вложить один миллиард евро в развитие новых производственных мощностей для удовлетворения растущего спроса европейских армий на военную технику.

По информации издания, бундесвер вскоре может разместить крупный заказ на поставку до трех тысяч колесных бронемашин Boxer. В настоящее время на заводе в Людвигсфельде выпускаются шасси для грузовиков Sprinter, однако к 2030 году это производство перенесут в Польшу.

Стороны рассматривают различные варианты сделки, включая переход около 2 тыс. сотрудников. Кроме того, обсуждается возможность временной аренды части предприятия для параллельного выпуска военной техники и коммерческих фургонов. В KNDS также подтвердили интерес к заводу Volkswagen в Оснабрюке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за нерешительности Берлина Франция может стать крупнейшим единоличным владельцем оборонного предприятия KNDS.

В конце прошлого года этот германо-французский концерн получил заказы от пяти стран на производство 350 танков Leopard-2.

Параллельно власти Германии обсуждают возможность масштабной закупки производимых данной компанией бронемашин Boxer.

Мария Иванова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Франция
Продукция
Boxer GTK
Leopard-2
Компании
Daimler AG
Volkswagen
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.05 05:04
  • 15800
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.05 04:49
  • 338
Космонавтика Илона Маска
  • 15.05 04:08
  • 1
Тактика применения авиационных управляемых ракет "воздух - воздух" большой дальности в ходе СВО
  • 15.05 03:50
  • 1
Мощность российских лазеров для поражения БПЛА раскрыли
  • 15.05 03:40
  • 1
Новая российская подводная лодка с ядерными торпедами будет искать бреши в подводной обороне США (Asia Times, Гонконг)
  • 15.05 03:38
  • 1
Атомные «Бореи» ВМФ России прикрыли от дронов
  • 14.05 21:12
  • 0
О подходе к определению "лучшего" танка (точнее, ОБТ).
  • 14.05 14:00
  • 2
Особенность «Сармата» сочли пережитком холодной войны
  • 14.05 12:17
  • 1
Новая российская МБР обессмыслила американский «Золотой купол»
  • 14.05 05:04
  • 1
Немецко-украинские ракеты Ruta Block 2 сочли угрозой для России
  • 14.05 00:31
  • 4
Уязвимость кораблей ВМС США в Ормузском проливе связали с проблемой радиогоризонта
  • 13.05 12:56
  • 74
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 13.05 01:48
  • 1
«Извините, я ошибся»: в США обсуждают искусственный интеллект в науке
  • 13.05 01:34
  • 1
Франция отказалась создавать крупные зарубежные военные базы
  • 12.05 17:20
  • 0
«Помощь» идёт