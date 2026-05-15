Spiegel: Оборонный концерн KNDS ведет переговоры о покупке завода Mercedes-Benz

Немецко-французский производитель военной техники KNDS планирует приобрести предприятие автомобильного гиганта Mercedes-Benz, расположенное недалеко от Берлина.

Оборонный концерн KNDS обсуждает возможность приобретения завода в Людвигсфельде у автомобильной компании Mercedes-Benz, передает РИА "Новости" со ссылкой на немецкое издание Spiegel.

"Немецко-французский производитель танков KNDS ведет переговоры с Mercedes-Benz о поглощении завода штутгартского автопроизводителя в Людвигсфельде к югу от Берлина", – отмечает журнал. Компания планирует вложить один миллиард евро в развитие новых производственных мощностей для удовлетворения растущего спроса европейских армий на военную технику.

По информации издания, бундесвер вскоре может разместить крупный заказ на поставку до трех тысяч колесных бронемашин Boxer. В настоящее время на заводе в Людвигсфельде выпускаются шасси для грузовиков Sprinter, однако к 2030 году это производство перенесут в Польшу.

Стороны рассматривают различные варианты сделки, включая переход около 2 тыс. сотрудников. Кроме того, обсуждается возможность временной аренды части предприятия для параллельного выпуска военной техники и коммерческих фургонов. В KNDS также подтвердили интерес к заводу Volkswagen в Оснабрюке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за нерешительности Берлина Франция может стать крупнейшим единоличным владельцем оборонного предприятия KNDS.

В конце прошлого года этот германо-французский концерн получил заказы от пяти стран на производство 350 танков Leopard-2.

Параллельно власти Германии обсуждают возможность масштабной закупки производимых данной компанией бронемашин Boxer.

Мария Иванова