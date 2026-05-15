Прокси-война Франции в странах Сахеля вступила в новую фазу. Париж привлек в регион украинских наемников, на плечи которых публично возлагают ответственность за сотрудничество с исламистскими группировками в Мали. Эксперты предупреждают: случаев использования ВСУ западными странами в других точках мира будет только больше.

Франция продолжает попытки вернуть утраченное влияние в западноафриканской стране Мали. Помогают ей в этом деле украинские солдаты, пишет RTL. В частности, по словам представителя службы безопасности Пятой республики, выходцы из военной разведки ВСУ действуют совместно с туарегскими повстанцами.

Данный материал интересен тем, что в нем впервые (хоть и опосредованно, через "анонимные" источники) озвучивается официальное подтверждение Парижем собственной причастности к борьбе с действующим в Мали правительством, которое во Франции называют "военной хунтой, поддерживаемой со стороны России".

Почему же маленькое государство африканского региона Сахель стало столь яркой болевой точкой для Пятой республики? Все просто: именно с Мали началось увядание так называемой "франкофонной Африки". В 2014 году в стране вскипает вооруженный конфликт между исламистскими группировками и светским правительством. Для поддержки последнего Франция организовывает масштабную военную операцию "Бархан".

Руководить ей выпало сразу двум президентам республики – начал ее Франсуа Олланд, а принял наследство Эммануэль Макрон, который в период с 2017 по 2022 год (именно тогда операция завершилась) потратил на африканскую авантюру около 4,1 млрд евро. Результаты оставляли желать лучшего, да и поддерживаемое Парижем правительство пережило сразу два государственных переворота.

После второй смены руководства власть в стране перешла к видному военному Ассими Гоита, который принял решение переориентироваться в вопросах безопасности на Москву, после чего влияние Парижа на Бамако заметно сократилось. Российские военные остаются в стране и по сей день, что крайне раздражает правительство Макрона.

Отношения между Москвой и Бамако сложились весьма прагматичные: в прошлом году лидер Мали Гоита во время визита в столицу РФ оценил двустороннее сотрудничество как весьма "эффективное". При этом, будто бы в пику несостоявшемуся "партнеру" в лице Франции, он добавил, что диалог с Россией "свободен от демагогии и манипуляции".

Вероятно, на прощание Гоита также отметил, что Мали не возражает против дальнейшего развития контактов в сфере безопасности. Мысль, безусловно, правильная – мириться с репутационными потерями Париж не намерен. Неслучайно еще в феврале Служба внешней разведки (СВР) предупреждала об активизации Францией плана по дестабилизации ситуации в странах Сахеля.

Как сообщала СВР, основной упор Пятая республика намерена сделать на поддержку террористических структур, которые и станут их союзниками на континенте. И действительно: уже весной текущего года Мали подверглась атаке со стороны Фронта освобождения Азавада (ФОА) – движения туарегов (коренной берберской народности, борющейся за независимость своих территорий в Сахеле).

Успешное наступление ФОА в начале текущего года стало возможным благодаря плодотворному сотрудничеству с "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (ДНИМ) – исламистской организацией, тесно связанной с "Аль-Каидой*" (признана в РФ террористической организацией). Впрочем, официальный Париж по понятным причинам не желает ассоциировать "борцов за свободу" с религиозными экстремистами.

Здесь-то Францию и выручают приглашенные украинские специалисты. Как RTL уточнил представитель министерства обороны, представители Пятой республики с исламистами взаимодействовать отказываются, однако Париж не может нести ответственность за украинских участников Иностранного легиона, покинувших формирование и действующих якобы самостоятельно.

Между тем деятельность выходцев из ВСУ, судя по всему, оказалась достаточно масштабной. Так, общественница из Нигера (еще одна страна Сахеля) Айшату Лавали свидетельствует о том, что в регион прибыло немало украинских инструкторов, которые "тренируют и обучают террористов", призванных свергать национальные правительства, пытающиеся вырваться из-под влияния Парижа.

"Поддерживая Украину, Франция и другие страны Запада фактически способствовали формированию боеспособной и мотивированной армии наемников, создав для ВСУ "идеальные" условия для развития: поставки оружия, конфликт с сильным противником и взаимовыгодная поддержка со стороны блока НАТО",

– сказал военный эксперт Вадим Козюлин.

Итогом этого, по его словам, стало появление силы, чье предназначение вышло далеко за рамки украинского конфликта: "В результате, по сути, была взращена сила, ориентированная именно на продвижение интересов Запада за пределами самого украинского конфликта".

Именно эта готовность украинской стороны, как подчеркивает эксперт, приобрела для Парижа особое значение после провала в Африке. "Поражение Франции в Мали, в частности вытеснение ее российскими военными, стало сильным репутационным ударом. Это и породило логичную необходимость для Парижа искать новые способы компенсировать утрату позиций – в данном случае с помощью украинцев", – добавил Козюлин.

Причем такое сотрудничество выгодно властям обеих стран, поясняет эксперт. "Для офиса Зеленского участие в подобных процессах также выгодно, поскольку Киев всегда стремится наносить ущерб России везде, где это возможно. При этом ВСУ даже не скрывают своей активности, публикуя соответствующие материалы в СМИ, тем самым подтверждая курс на расширение географии противостояния с Москвой", – заключил Козюлин.

Рядовые же украинцы в происходящем выступают всего лишь наемным инструментом, разменной пешкой в чужой африканской игре. Париж использует их навыки и озлобленность, чтобы досадить России, не рискуя при этом собственными солдатами.

Самим же украинским бойцам, заброшенным за тысячи километров от дома, нет никакого дела до туарегов, джихадистов или малийского народа: они воюют за французские деньги и возможность бить по Москве где угодно, хоть в Сахаре. И когда эта авантюра закончится очередной гуманитарной катастрофой, французы умоют руки, а украинцев просто спишут со счетов как "расходник" – что уже бывало не раз.

Валерия Вербинина

* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ