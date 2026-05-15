Военное обозрение

Российские «Герани» становятся слишком сложными целями для украинской ПВО

Разработанные Украиной специально для перехвата российских дронов-камикадзе зенитные беспилотники начали терять свою эффективность. Как отмечают украинские военные эксперты, Россия продолжает совершенствовать «Герани», а Украина за ней не успевает.

Как уже сообщалось ранее, причем украинскими экспертами, зенитные дроны ВСУ фактически перестали сбивать российские «Герани», потому что они их просто не могут догнать. Скорости у «Гераней» гораздо выше, чем у украинских дронов. Как заявил украинский авиаэксперт Валерий Романенко, российские беспилотники с каждым днем становятся все более сложной целью для ПВО ВСУ.

Эксперт говорит о быстрой эволюции иранского «Шахеда», попавшего в руки российских специалистов. По его словам, сначала появились «Герани» с поршневым двигателем, потом появились «Герани» с маломощным реактивным, затем уже с более мощным. Теперь же у новой «Герани-5» скорость выше 500 км/час, никакой зенитный дрон, запущенный на перехват, такой беспилотник не догонит.

Кроме того, «Герани» превратились в управляемые оператором боеприпасы, способные поражать движущиеся цели, а не работать исключительно по координатам. Этим активно пользуются российские войска, выбивая подвижной состав на железной дороге, а также поражая военную технику.

Если раньше было не более 5-10% реактивных дронов, то сейчас их количество быстро растет.
