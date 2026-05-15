В Того заметили российских «Тигров» с «Арбалетами»

Архивное фото. Фото: Владимир Гердо / ТАСС
На параде в Того впервые заметили российские бронеавтомобили «Тигр-М»

Бронеавтомобили «Тигр-М» российского производства впервые заметили в Того. На соответствующие кадры обратила внимание «Российская газета».

Машины прошли по улицам города Ломе в ходе парада, который состоялся 27 апреля. В колонне заметили пять «Тигров». Как пишет издание, ранее публично не сообщилось о поставке этих машин в республику.

По словам диктора, «Тигры-М» стоят на вооружении разведывательного бронетанкового полка армии Того. Машины оснащены дистанционно управляемыми боевыми модулями «Арбалет-ДМ».

Боевой модуль впервые представили в 2015 году, а в 2017-м на вооружение приняли «Тигр-М» с «Арбалетом-ДМ». Комплекс получил прицел с телевизионной камерой, который обеспечивает обнаружение и распознавание типовой цели на дальности не менее 2500 метров. Тепловизионная камера модуля обнаруживает цели на дальностях до 1500 метров. «Арбалет-ДМ» несет крупнокалиберный пулемет «Корд».

В апреле в Ливии заметили «Тигр-М» Африканского корпуса Министерства обороны России. Машины получили комплект дополнительной защиты.

