«Циркон» с океана: чем будет опасен новый российский фрегат «Адмирал флота Громов»

Корабль проекта 22350 сможет нести гиперзвуковые ракеты и сопровождать морские конвои

Российский флот продолжает обновление кораблей дальней морской зоны. В Санкт-Петербурге на Северной верфи заложили новый фрегат проекта 22350 — «Адмирал флота Громов». Корабль сможет нести гиперзвуковые ракеты «Циркон», прикрывать морские коммуникации и сопровождать стратегические конвои. Эксперты считают фрегаты этого проекта одними из самых мощных серийных кораблей современного ВМФ России.

Что известно о фрегате 22350

На Северной верфи в Петербурге состоялась торжественная церемония закладки фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Громов». Это девятый корабль данного проекта, который строится для Военно-морского флота России по разработке Северного проектно-конструкторского бюро Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Торжественная церемония закладки фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Громов»

Главком ВМФ адмирал флота Александр Моисеев заявил на церемонии, что фрегаты проекта успешно зарекомендовали себя как надежные корабли, имеющие серьезные ударные, оборонительные и поисковые возможности.

— Они являются носителями всех типов ракетного оружия. Потребность Военно-морского флота в кораблях данного класса является крайне актуальной, существующие планы и программы строительства фрегатов однозначно будут реализованы, — сказал он.

Заместитель генерального директора ОСК по военному кораблестроению и специальным программам Андрей Богомолов подчеркнул, что при строительстве используются исключительно российские технологии и материалы.

Строящийся корабль получил название в честь Феликса Николаевича Громова (1937–2021) — первого главнокомандующего ВМФ Российской Федерации и первого в постсоветской России, кому было присвоено высшее корабельное звание адмирала флота (1996). Он возглавлял ВМФ с 1992 по 1997 год — в один из самых тяжелых периодов для флота. Именно тогда удалось сохранить основу боевого состава и начать строительство новых кораблей.

В торжественной церемонии закладки фрегата приняла участие дочь Феликса Громова Владислава.

— Я знаю, мой отец был спокойным и сдержанным человеком старой закалки, глубоко преданным офицерскому долгу. Когда дело касалось защиты Отечества, он умел греметь подобно грозе. Именно такими качествами и должен обладать этот будущий корабль. Пусть сталь будет крепкой, ход быстрым, а удача и флотское братство никогда не покидают вас. С праздником, дорогие друзья! С честью, доблестью и славой Российского флота. Ура! — сказала Владислава Громова.

По традиции к элементу килевого набора будущего корабля прикрепили закладную доску с памятной информацией о дате и месте постройки, после чего секция заняла свое место на корпусе.

— Нынешняя обстановка говорит о том, что флоту нужны свежие силы, усиленные противовоздушной обороной, способные прикрывать соединения кораблей, обеспечивать сопровождение танкеров и выполнять другие задачи, связанные с отражением атак вероятного противника, — рассказал «Известиям» экс-начальник штаба Балтийского флота вице-адмирал Александр Бражник. — Если у нас будет сильный флот, то заокеанские корабли вряд ли пойдут на сближение с берегами России.

По мнению вице-адмирала, кораблей проекта 22350 необходимо строить больше.

— Во время учений и боевой подготовки эти корабли подтвердили, что соответствуют требованиям современного морского боя, — отметил Александр Бражник.

Основным ударным вооружением фрегатов проекта 22350 являются универсальные установки вертикального пуска для ракет «Калибр», «Оникс», «Циркон» и противолодочных ракет «Ответ», рассказал «Известиям» редактор портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев.

— Фактически это универсальная система, которая позволяет применять разные типы вооружения в зависимости от поставленной задачи, — пояснил эксперт.

Он отметил, что стандартный залп корабля может составлять до 24 ракет.

— На сегодняшний день это один из самых мощных серийных кораблей океанской зоны в составе российского флота. Предполагается, что модернизированные версии проекта смогут нести уже до 32 ракет, — отметил Дмитрий Корнев.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков напомнил, что новые фрегаты должны постепенно заменить корабли советской постройки.

— Это современная и универсальная боевая платформа с серьезным набором вооружения для решения широкого круга задач, — подчеркнул он.

Чем вооружены новые фрегаты 22350

Серия фрегатов проекта 22350 была заложена в 2006 году. Головной корабль «Адмирал Горшков» вошел в состав ВМФ в 2018 году, следующий — «Адмирал Касатонов» — в 2021-м, «Адмирал Головко» — в 2023-м. Все три служат на Северном флоте. «Адмирал Исаков» и «Адмирал Амелько» готовятся к испытаниям. Ведется строительство «Адмирала Чичагова», «Адмирала Юмашева» и «Адмирала Спиридонова.

В августе прошлого года главком ВМФ Александр Моисеев сообщил, что в 2026 году планируется заложить еще два корабля проекта 22350. Их строительство предусмотрено новой государственной программой вооружения.

Пусковые ячейки ЗРК «Редут»

Фрегаты «адмиральской» серии стали первыми крупными кораблями, разработанными после распада Советского Союза, и сегодня считаются самыми современными представителями ВМФ. Они вооружены 130-мм артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом «Редут», гиперзвуковыми ракетами «Циркон», крылатыми ракетами «Калибр». Также они имеют на борту противолодочный комплекс «Пакет-НК». На борту предусмотрена вертолетная площадка для Ка-27.

Фрегаты предназначены для действий в ближней и дальней морской зоне. Они способны поражать надводные и наземные цели, искать и уничтожать подводные лодки, обеспечивать противовоздушную и противоракетную оборону, сопровождать морские конвои и поддерживать действия десанта.

Роман Крецул