Путин: Несмотря на санкции, отмечается рост российского машиностроения

Источник изображения: topwar.ru

Выступая на десятом съезде Союза машиностроителей, президент России Владимир Путин отметил, что, несмотря на то, что объемы гособоронзаказа существенно выросли с начала СВО, российские предприятия уверенно его выполняют. Несмотря на определенные сложности, в последние годы отечественные машиностроители успешно действуют в непростых условиях, включая разрыв связей с некоторыми иностранными контрагентами.

Глава государства констатировал, что, несмотря ни на какие сложности и препоны со стороны недружественных стран, российские машиностроители действуют крайне успешно — промышленность в целом выросла на 12% по сравнению с досанкционным уровнем. Несмотря на санкции, российское машиностроение даже смогло занять новые позиции как на внутреннем, так и на зарубежном рынках.

Путин призвал обратить внимание на повышение скорости принятия решений в промышленности, чтобы не допустить отставания России от конкурентов. Вызовы, с которыми столкнулась Россия, доказали верность идеи создавать собственные критические мощности. Президент подчеркнул, что Россия не собирается «замыкаться в себе», укрепляя технологический суверенитет, но должна сама производить критически важную продукцию. Кроме того, Россия намерена создавать технологические альянсы с другими странами.

Президент также отметил, что темы, касающиеся высокой ключевой ставки, «длинных денег» и укрепления рубля, регулярно обсуждаются с кабмином и Центробанком. Правительство России использует обширные инструменты поддержки промышленности, хотя некоторые и считают, что их недостаточно.

