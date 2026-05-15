ЦАМТО, 14 мая. Президент РФ Владимир Путин выступил на X съезде Союза машиностроителей России, который проходит в НЦ "Россия". Ниже приведены ключевые фрагменты выступления В.Путина в изложении пресс-службы Кремля.

<…>Союз машиностроителей России – это одно из крупнейших отраслевых объединений страны. В его составе такие ведущие, системно значимые компании как Ростех, Роскосмос, Объединенная авиастроительная корпорация, Алмаз-Антей, Уралвагонзавод, АвтоВАЗ, а также многие другие предприятия, где трудятся многочисленные коллективы специалистов, настоящих профессионалов своего дела. <…>

<…>Несмотря ни на какие сложности в последние годы отечественные машиностроители действуют в непростых условиях, включая разрыв связей с некоторыми иностранными контрагентами и внешнее давление со стороны недружественных стран.

Но, тем не менее, в этих обстоятельствах российские компании, их руководители, сотрудники проявляют гибкость и умение применять нестандартные подходы. За счет переключения логистики, замены ряда комплектующих, освоения собственных, оригинальных научных и технологических решений не только сохранили ритмичную работу, но и в целом ряде случаев заняли новые позиции как на внутреннем, так и на зарубежных рынках. Реализуют программы развития, вкладывают в исследовательские заделы и укрепление кадрового потенциала. <…>

<…>Если в целом сказать, объем промышленного производства в России в 2025 году оказался на 12 процентов выше уровня 2021 года.

О чем это говорит? Во-первых, о том, что у нашей промышленности, науки, образования огромный потенциал. Это прочная основа для нашего суверенного развития, для качественного экономического роста, формирования экономики предложения и современных рабочих мест, для обеспечения обороноспособности страны, наращивания высокотехнологичного экспорта.

И, во-вторых, оправдывает себя наша стратегическая линия, решение, которое мы приняли не так уж давно – не копировать чужое, а задавать тенденции на рынках, осваивать новые виды конкурентной продукции, включая выпуск качественных самолетов, железнодорожной, сельскохозяйственной и иной техники, создание и ускоренное внедрение промышленных роботов, цифровых платформ и автономных систем, технологий искусственного интеллекта. Проекты, стимулирующие спрос на такую продукцию, запущены и будут развиваться. Безусловно, мы будем и дальше их поддерживать. <…>

<…>При этом вновь подчеркну, укрепляя наш технологический суверенитет, мы не собираемся замыкаться в себе. Напротив, намерены создавать и расширять взаимовыгодные альянсы с другими государствами, поддерживать инициативы иностранных партнеров, в которых используются российские машины, оборудование, технологические платформы. Такое сочетание интеллектуального и ресурсного потенциала разных стран на принципах взаимного уважения интересов откроет дополнительные возможности для отечественной научно-исследовательской школы, промышленных предприятий, да и сферы услуг, о которой я тоже уже упоминал.

При этом сама жизнь, вызовы, с которыми мы столкнулись, доказали правильность тезиса о том, что нам необходимо самостоятельно производить критически важную продукцию. Иметь свои "технологические ключи" ко всем производствам, которые принципиально значимы для экономики, для повышения качества жизни людей и обеспечения безопасности государства.

В этой связи особые слова благодарности – коллективам предприятий оборонно-промышленного комплекса, о котором здесь уже упоминалось. Вы уверенно выполняете государственный оборонный заказ, который заметно вырос с началом специальной военной операции, смотрите вперед, запускаете в серию перспективные виды военной техники, разработанной на основе современного боевого опыта, – делаете все для надежного снабжения наших Вооруженных Сил. <…>

<…>В рамках Союза машиностроителей действуют более тридцати профильных структур с участием руководителей предприятий, представителей органов власти, научного, финансового сообщества и отраслевых специалистов. Их предложения, рекомендации востребованы в проработке стратегических вопросов развития нашей промышленности, включая совершенствование нормативной базы, технологическое перевооружение предприятий, их поддержку в условиях внешнего давления и санкций, а также, безусловно, кадровое обеспечение.

Знаю, что у Союза машиностроителей совместно с Минобрнауки выстроена сквозная система подготовки инженерных кадров. Она охватывает все этапы становления специалистов, включая профориентацию, выявление талантов, обучение, сопровождение и прием на работу. За последние пять лет через эти программы прошли около четырех миллионов школьников, студентов, молодых инженеров.

Эта работа обязательно должна развиваться, продолжаться, поскольку она ориентирована на будущее, на воспитание поколения с современным, инновационным инженерным мышлением, а именно таким специалистам предстоит решать перспективные задачи технологического развития нашей страны. Делать машиностроительные предприятия и всю российскую промышленность крепче, устойчивей, эффективней. <…>