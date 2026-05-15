Мантуров оценил вклад машиностроения в рост ОПК

Российский оборонно-промышленный комплекс в прошлом году увеличил объем выпуска продукции на 21%. Об этом в четверг, 14 мая, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на съезде Союза машиностроителей России.

"Во многом благодаря вашим усилиям в прошлом году предприятия ОПК увеличили общий объем производства продукции на 21%", – цитирует его выступление Интерфакс.

Мантуров отметил динамику экспорта изделий российского машиностроения, объем которого в прошлом году увеличился на 28%.

"Наше оборудование широко применяется при сооружении атомных станций и других объектов генерации. На хорошем счету за рубежом отечественные компетенции в области двигателестроения, тяжелого и железнодорожного, а также сельскохозяйственного машиностроения. По мере освоения сложных технологий растет уровень доверия к нашим производителям нефтегазового оборудования, автомобильной и специальной техники", – сказал он.

"Наращивание компетенций оборонного сегмента машиностроения позволяет российским предприятиям активно продвигаться по вектору диверсификации, – добавил Мантуров. – Даже на фоне задач СВО доля продукции гражданского назначения растёт, и уже превысила 30%. Это далеко не предел, учитывая масштаб задач по локализации компонентов и конечной продукции в интересах достижения суверенитета в базовых отраслях промышленности".