Болевое воздействие: запад Украины перестал быть безопасным для грузов НАТО

Массированная атака ВС России вскрыла дефицит противоракет и парализовала логистику ВСУ, считают эксперты

Российская армия провела одну из самых масштабных операций по подавлению военной и энергетической инфраструктуры Украины — так эксперты оценили удары, нанесенные 13 и 14 мая. Их ключевой особенностью стало максимальное расширение географии: под плотный огонь попали 152 района, в том числе глубокие тылы на западе страны, включая Закарпатье. Удары наносились высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», сообщили в Минобороны РФ. Эксперты отмечают, что повреждение логистических узлов в приграничных с Румынией и Польшей районах ставит под угрозу бесперебойное снабжение группировок ВСУ западным вооружением.

Западная Украина больше не «безопасный тыл»

Предприятия украинского ВПК, военные аэродромы, а также объекты топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, стали целями массированной атаки, о которой Минобороны России сообщило 14 мая. ВС РФ задействовали в ней высокоточное оружие большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, гиперзвуковые комплексы «Кинжал» и ударные БПЛА, уточнили в ведомстве и отдельно подчеркнули, что удар нанесен «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России». В результате были поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников, а также площадки сборки и хранения беспилотников в 152 районах.

Западные мониторинговые ресурсы оценили интенсивность атаки как беспрецедентную. Последствия уже ощутили в Киеве и восьми областях — от Черниговской до Львовской, где зафиксированы критические перебои с энергоснабжением, сообщили в Укрэнерго.

Высокая эффективность ударов обусловлена комбинированным подходом — использование скоростных реактивных дронов в сочетании с традиционными БПЛА и ракетами ставит украинскую противовоздушную оборону в безвыходное положение, пояснил военный эксперт Василий Дандыкин.

— Одна зенитная ракета системы Patriot стоит миллионы долларов, наши беспилотники дешевле в десятки и сотни раз. Тратя дорогостоящий боекомплект на такие цели, противник быстро опустошает западные резервы, а мобильные огневые группы противника уже не справляются с возросшей плотностью и скоростью атак, — заявил он «Известиям».

По мнению эксперта, вывод из строя энергосистемы Украины — это не самоцель, а инструмент блокировки военного потенциала. Без стабильного энергоснабжения замирает работа ремонтных заводов, логистических центров и систем управления. А удары вблизи границ НАТО прямо указывают на то, что «неприкасаемых» зон для доставки натовских грузов больше не существует.

— Впервые под серьезное огневое воздействие попали глубокие тыловые районы на западе страны, включая Закарпатье, в том числе Мукачево. Это стратегически важные зоны: именно там сосредоточены ключевые узлы логистики, через которые идут поставки западного вооружения из Румынии и Польши, а также расположены объекты ВПК и крупные склады, — пояснил Дандыкин.

По его мнению, подобные действия должны предприниматься не только в качестве ответа на террористические атаки ВСУ по российским регионам, а носить системный и постоянный характер.

— Масштаб разрушений в тыловых областях должен лишить Киев иллюзии безопасности западных регионов. Лишение противника возможности подвозить боеприпасы и технику напрямую сказывается на результативности наших войск на линии боевого соприкосновения. Чем эффективнее будет разрушаться тыловая инфраструктура, тем быстрее будут созданы условия для завершения конфликта на наших условиях, — сказал Василий Дандыкин.

Заявления украинской стороны о «90% сбитых целей» не выдерживают критики на фоне масштабных перебоев с электричеством и детонаций на складах, считает эксперт. Фактическая результативность работы наших ВКС растет, что признают и западные аналитики, наблюдая за реальным ущербом.

Ставка на беспилотники изменила логику противостояния

Военный эксперт Виктор Литовкин видит в происходящем важный политический подтекст. Демонстрация широкой номенклатуры вооружений, включая гиперзвуковые комплексы «Кинжал» и сотни беспилотников, служит сигналом о неотвратимости возмездия за атаки на российские города.

— Мы показываем наличие достаточных мощностей, чтобы купировать агрессию. Это четкий сигнал: любой выпад в сторону мирных жителей России получит соразмерный и жесткий ответ, — отметил он.

Не имея успехов на линии боевого соприкосновения, Киев переходит к тактике «огрызания», используя террористические методы. Заявления украинского руководства о «справедливом ответе» на практике часто выливаются в диверсионную деятельность и атаки на гражданских лиц.

— У Украины сохраняются ресурсы для подобных действий благодаря западной поддержке и разветвленной агентурной сети. Однако регулярные отчеты спецслужб о задержании агентов, планирующих покушения на руководителей оборонного сектора, подтверждают, что Россия готова к купированию этих угроз. Массированные удары в данном контексте — это еще и способ минимизировать возможности противника для подготовки таких вылазок, уничтожая их базу в тылу, — подчеркнул Виктор Литовкин.

Текущие показатели интенсивности применения беспилотных систем — это не разовый всплеск, а результат долгосрочной и планомерной работы по развитию оборонно-промышленного комплекса, отметил в разговоре с «Известиями» военный эксперт Юрий Лямин. В течение последних лет в России активно расширялись производственные мощности, в том числе на площадках, где выпускаются «Герани», а также на других заводах, производящих широкую номенклатуру дронов, включая «Герберы».

— Масштабирование производства потребовало колоссальных ресурсов: увеличения штата сотрудников, инвестиций и жесткого контроля на государственном уровне. Сегодня мы видим качественный скачок: накопленные запасы и отлаженные темпы выпуска позволяют осуществлять массированные пуски, исчисляемые тысячами единиц за короткий период, — подчеркнул Юрий Лямин.

Наряду с промышленностью эволюционировала и армейская структура. Создание полноценных подразделений беспилотных систем позволило кратно увеличить количество расчетов и пусковых установок. Речь идет не только об операторах, управляющих дронами в реальном времени, но и о квалифицированных расчетах, обеспечивающих программирование полетных заданий и массовый запуск аппаратов по заданным координатам, объяснил эксперт.

— Смена акцента с дорогостоящих ракет на беспилотники продиктована и прагматичными соображениями. Во-первых, экономическая эффективность: дроны значительно дешевле и проще в производстве, что позволяет применять их массово. Во-вторых, истощение ПВО противника — массированная атака БПЛА перенасыщает систему противовоздушной обороны. Противник вынужден тратить дефицитные и дорогостоящие зенитные ракеты на относительно дешевые дроны, — уточнил Лямин.

Таким образом, беспилотники не просто наносят удары по целям, но и «расчищают» небо для последующих пусков ракет, создавая критический дефицит средств перехвата у ВСУ. Нынешняя интенсивность атак — это прямое подтверждение того, что ставка на развитие беспилотной авиации, сделанная руководством страны, дает свои плоды на практике.

Юлия Леонова