Армия США из-за дефицита бюджета сокращает программы подготовки военнослужащих

Вследствие существенного роста расходов армия США столкнулась с дефицитом бюджета и, чтобы снизить затраты, готовится сократить финансирование программ обучения военнослужащих.

Как сообщает ABC News со ссылкой на американских чиновников, в отчете американского военного ведомства говорится, что текущий дефицит бюджета составляет от 4 до 6 миллиардов долларов. Недостаток средств связан с расширением деятельности армии США как внутри страны, так и за рубежом. При этом сокращение финансирования в не последнюю очередь затронуло программы подготовки военнослужащих. Кроме того, несмотря на то, что до окончания финансового года еще относительно далеко, существенно усилен контроль за всеми расходами военного ведомства. Согласно отчету, многомиллиардный дефицит бюджета обусловлен увеличением ключевых расходов, вызванным войной с Ираном, и расширением спектра задач, связанных с обеспечением безопасности южной границы США.

Ранее из-за нехватки средств в бюджетном запросе на 2026 финансовый год было решено отказаться от заказа пяти дополнительных самолетов ДРЛО E-7 Wedgetail в пользу использования сочетания самолетов E-2D Hawkeye ВМС США и радиолокационных спутников. При этом, как известно, на текущий финансовый год американское правительство выделило Пентагону 1,5 триллиона долларов, после чего глава ведомства Пит Хегсет пообещал сделать армию США «самой смертоносной боевой силой в мире».