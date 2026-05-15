Хорватская компания Orqa организует производство FPV-БЛА в США

ЦАМТО, 14 мая. Хорватская компании Orqa и американская By Light Professional IT Services (By Light) создали в США СП Orqa U.S. LLC для производства "полностью американских" БЛА, предназначенных для военных и государственных заказчиков.

Компания заявила, что стремится к масштабным поставкам беспилотных систем с использованием полностью американской промышленной базы.

Штаб-квартира Orqa U.S. находится в Окленде (шт.Калифорния), а производство будет осуществляться на предприятии By Light в Порт-Орандж (шт.Флорида). На площадке размещены линии сборки БЛА, современное производственное оборудование, станки с ЧПУ, а также производство композитных материалов. Обеспечены процессы тестирования и контроля качества, а также возможность таможенного оформления на месте. Выход завода на полную производственную мощность ожидается к октябрю 2026 года.

Продукция Orqa U.S. будет соответствовать критериям закона о военном бюджете США (NDAA) и Закона об обеспечении безопасности применяемых в США БЛА (American Security Drone Act). Компания также заявила о приверженности полному переносу производства в США.

Генеральный директор Orqa U.S. Чарльз Филлипс заявил, что реализованные в течение последнего десятилетия разработки уже прошли испытания в реальных боевых условиях. Полученный опыт породил высокий спрос на продукцию со стороны американских оборонных заказчиков. Создание СП Orqa U.S. является ответом на этот спрос: полностью американское предприятие, построенное на территории США, создающее рабочие места для американских граждан. Совет директоров компании состоит исключительно из граждан США.

Компания заявила, что предприятие создано для поддержки новых программ Министерства обороны США и ориентировано на быстрое внедрение недорогих роботизированных авиационных систем.

Как сообщал ЦАМТО, занимающаяся выпуском FPV-БЛА компания Orqa, головной офис которой размещен в Осиеке (Хорватия), в конце 2025 года заявила, что нарастила выпуск продукции до 280 тыс. полностью соответствующих требованиям NDAA дронов в год и готова за счет реализации глобальной производственной программы довести объем выпуска до 1 млн. дронов в год. Как было заявлено, расширение производства обусловлено ростом спроса на военные БЛА, не содержащие компоненты китайского производства. Ранее, в 2024 году, Orqa поставила заказчикам в 50 странах более 100 тыс. БЛА.

Для реализации проекта Orqa налаживает партнерские отношения с производителями в Северной Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе. Так, в январе 2026 года компания подписала меморандум о взаимопонимании с катарской Barzan Holdings по вопросу локализации производства своих БЛА в Катаре.

В начале апреля 2026 года был подписан меморандум о взаимопонимании с украинской компанией General Cherry по вопросу организации производства в Хорватии и на Украине БЛА-перехватчиков. Orqa намерена сосредоточиться на создании дронов-перехватчиков, используя опыт ведения боевых действий на Украине и наработки украинского партнера. Как было заявлено, работы по созданию совместных производственных мощностей в Хорватии и на Украине уже ведутся, а первые образцы продукции ожидаются в ближайшем будущем.

По заявлению компании General Cherry, сотрудничество предполагает строительство подземного завода по производству компонентов и периферии для БЛА на Украине в рамках программы Build in Ukraine, а также совместное серийное производство в Хорватии, где будут разрабатываться новейшие технологии для индустрии БЛА.