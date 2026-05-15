Войти
Lenta.ru

НАСА подтвердило планы по лунной миссии Artemis III

187
0
0
Фото: NASA / Handout via Reuters
Фото: NASA / Handout via Reuters.

НАСА: Лунная миссия Artemis III пройдет на низкой околоземной орбите

Лунная миссия Artemis III пройдет на низкой околоземной орбите. Таким образом НАСА, как замечает ArsTechnica, подтвердило свои планы по изменившейся программе.

Издание пишет, что в ходе Artemis III будет использована сверхтяжелая ракета Space Launch System (SLS) без верхней ступени. «Космическое агентство выбрало орбиту, близкую к Земле, а не более высокую, потому что это позволило бы сохранить последнюю оставшуюся промежуточную криогенную двигательную ступень для запуска посадочной миссии Artemis IV в конце этого десятилетия», — говорится в публикации.

Издание задается вопросом о готовности посадочных модулей Starship и Blue Moon Mark 2, с одним из которых или со всеми в рамках Artemis III в 2027 году должен на низкой околоземной орбите состыковаться пилотируемый корабль Orion. В частности, в случае недостаточной готовности одного или двух посадочных модулей астронавты могут даже не покинуть пилотируемый корабль. ArsTechnica не исключает, что НАСА может провести Artemis III в беспилотном режиме.

Ранее издание SpaceNews заметило, что неопределенность с планами по миссии Artemis III ставит под сомнение высадку американских астронавтов на Луну в 2028 году.

В апреле завершилась миссия Artemis II, в ходе которой четыре астронавта впервые более чем за 50 лет покинули околоземную орбиту и совершили близкий пролет мимо Луны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Orion КК
Компании
NASA
Проекты
SLS
Луна
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.05 05:04
  • 15800
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.05 04:49
  • 338
Космонавтика Илона Маска
  • 15.05 04:08
  • 1
Тактика применения авиационных управляемых ракет "воздух - воздух" большой дальности в ходе СВО
  • 15.05 03:50
  • 1
Мощность российских лазеров для поражения БПЛА раскрыли
  • 15.05 03:40
  • 1
Новая российская подводная лодка с ядерными торпедами будет искать бреши в подводной обороне США (Asia Times, Гонконг)
  • 15.05 03:38
  • 1
Атомные «Бореи» ВМФ России прикрыли от дронов
  • 14.05 21:12
  • 0
О подходе к определению "лучшего" танка (точнее, ОБТ).
  • 14.05 14:00
  • 2
Особенность «Сармата» сочли пережитком холодной войны
  • 14.05 12:17
  • 1
Новая российская МБР обессмыслила американский «Золотой купол»
  • 14.05 05:04
  • 1
Немецко-украинские ракеты Ruta Block 2 сочли угрозой для России
  • 14.05 00:31
  • 4
Уязвимость кораблей ВМС США в Ормузском проливе связали с проблемой радиогоризонта
  • 13.05 12:56
  • 74
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 13.05 01:48
  • 1
«Извините, я ошибся»: в США обсуждают искусственный интеллект в науке
  • 13.05 01:34
  • 1
Франция отказалась создавать крупные зарубежные военные базы
  • 12.05 17:20
  • 0
«Помощь» идёт